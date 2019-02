Maduro: Con los años, Piñera será olvidado como un mal cuento

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque, como los responsables de impulsar un "asalto" en la frontera colombo-venezolana y afirmó que ambos mandatarios será olvidados como parte de "un mal momento" que ha vivido la región.

En un acto público en Caracas, Maduro mencionó a ambos dignatarios a propósito del anuncio de Piñera de viajar la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta para apoyar, junto a Duque, el proceso de ayuda humanitaria a territorio venezolano -que sufre una grave crisis económica responsable de la escasez de medicinas y una hiperinflación que encarece enormemente los alimentos- y que el gobierno de Maduro se niega a aceptar.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por casi 50 países, pretende hacer ingreso el sábado 23 de febrero unas donaciones hechas por varios gobiernos y empresas por concepto de ayuda humanitaria para paliar la severa crisis sanitaria y alimentaria.

En este contexto, Nicolás Maduro afirmó en la televisión estatal que "seguramente Iván Duque y Sebastián Piñera, que están llamando a asaltar la frontera de Venezuela el sábado que viene, ya en los años que pasen serán olvidados, quedarán como un mal cuento de un mal momento".

Maduro asegura que los "pueblos del mundo se alzarían y lucharían junto a Venezuela"

Asimismo, Nicolás Maduro dijo que está seguro que si Venezuela es intervenido militarmente, contará con el apoyo de los "pueblos del mundo" que lo defenderán de una agresión militar por parte de Estados Unidos.

"No se atrevan, imperialistas, porque no sólo el pueblo lucharía y vencería, sino que estoy seguro de que si Venezuela es agredida militarmente, invadida por el imperio de EE.UU., los pueblos del mundo se alzarían y lucharían junto a Venezuela en todos los territorios", afirmó.

En tanto, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió que no caerán en el chantaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, que les ofreció amnistía si reconocen a Guaidó como presidente, o de lo contrario, lo perderían todo.

Acompañado del alto mando militar, bajo el lema "Leales siempre, traidores nunca", el titular dijo que pueden ser sancionados, pero que prefieren la patria: "En las FF.AA. tenemos un carácter resilientes, tenemos un carácter fuerte, patriótico, bolivariano, antiimperialista. No es de ahorita, es de toda la vida, desde que nacimos como FF.AA., como ejército libertador", aseguró.

"No van a poder con su pretensiones, con sus medidas coercitivas, con su chantaje, con su manipulación de sanciones, de amnistía, no se cuánto otros cuentos", agregó Padrino López.

"Si ustedes nos quieren sancionar, sancionen; si nos quieren chantajear, chantajeen, pero no lo van a lograr, no lo van a cometer, no van a lograr el cometido", remató el militar.

Este martes, además, Nicolás Maduro, pidió a Juan Guaidó que convoque a elecciones presidenciales pues cree que lo vencería y esto pondría fin a la disputa por el poder Ejecutivo que mantienen.