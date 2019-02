Ex cancilleres insisten en que Piñera pasa a llevar la política exterior de Chile

Los ex ministros de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés y José Miguel Insulza -militantes, ambos, del PS- insistieron en la crítica al Presidente Sebastián Piñera que plasmaron esta semana en una declaración pública, donde lo acusaron de "abandonar la política de Estado" en el ámbito internacional e instrumentalizar su gestión con fines internos.

Los ex cancilleres reaccionaron, en declaraciones a Cooperativa, a la réplica pública que hizo hoy el Mandatario, quien sostuvo que no es él, sino la oposición la que, "por primera vez, introduce la crítica política interna para afectar una trayectoria de coherencia y de consistencia en la política exterior chilena".

"A mí no me anima ningún propósito de política interna de ninguna especie", dijo, enfático, Juan Gabriel Valdés, canciller entre 1999 y 2000 que esta semana aseguró que el viaje de Piñera a Cúcuta "es el acto más populista que ha realizado un Presidente de Chile en la historia".

"A mí sólo me anima el respeto por una tradición de política exterior que no tiene estridencia y que se apegó siempre al derecho internacional, y en que el Presidente de la República tenía una visión de la real dimensión de los asuntos que comprometen el interés de Chile y no actuaba por curiosidad personal", remató Valdés.

"Estas cosas no se han hecho nunca"

En la misma línea se expresó José Miguel Insulza, ministro de RR.EE. entre 1994 y 1999: "Yo de verdad creo que el Presidente Piñera está pasando a llevar la política internacional de Chile, y eso es una crítica válida".

"Yo tengo pleno derecho -dentro de la política exterior que siempre hemos tenido en Chile- de decir que ese tipo de cosas (como el viaje a Cúcuta) no se han hecho nunca", explicó.

"Yo creo que el Presidente de Chile no está haciendo una política exterior de Estado, y nosotros lo estamos llamando a que vuelva a hacerla. Por lo tanto, tratar ingeniosamente de dar vuelta las palabras no conduce a nada", agregó, aludiendo a las expresiones de hoy del Mandatario.

Alvear matiza

La ex ministra Soledad Alvear (2000-2004), ex militante DC, ofreció una opinión matizada, pues dijo confiar en que "la Cancillería debe haber efectuado una buena evaluación" de la conveniencia del viaje.

Para la también ex titular de Justicia, "Chile debe jugarse por la recuperación de la democracia" en Venezuela, y "si a eso ayuda que vaya el Presidente", ella lo apoya, pero "siempre que colabore efectivamente a que ingrese la ayuda humanitaria".

El Presidente Piñera viaja mañana a la frontera colombo-venezolana, pero esta noche supervisará la carga del vuelo de la FACh que llevará la ayuda humanitaria. Su presencia se extenderá hasta el sábado.

En tanto, la representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, convocó a una concentración para ese mismo sábado, a las 15:00 horas, en el Parque Bustamante, en paralelo al "Venezuela Live Aid".