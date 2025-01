Ignacio Walker: No soy partidario de romper relaciones, pero con Venezuela parece necesario

El excanciller Ignacio Walker (independiente, exmilitante DC) señaló este viernes en Cooperativa que, de confirmarse la participación del régimen de Nicolás Maduro en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, es necesario que Chile rompa rompa relaciones diplomáticas y acuda a la Corte Penal Internacional (CPI).

En su participación en El Primer Café, la otrora autoridad alertó de la gravedad de este delito, investigado como secuestro con homicidio por encargo, por lo que llamó al Gobierno a tomar una postura firme al respecto.

"Si se llega a comprobar la participación del Gobierno venezolano en el secuestro y homicidio por encargo del teniente Ojeda, hay que hacer dos cosas: una, recurrir a la Corte Penal Internacional y dos, romper relaciones diplomáticas con Venezuela", enfatizó Walker, asegurando son las acciones "coherentes" que debe tomar "un país soberano, digno, como Chile, que sería víctima de una acción criminal de otro gobierno en su territorio".

El exministro apuntó que él nunca ha sido "partidario de romper relaciones diplomáticas con los países, porque las relaciones diplomáticas son relaciones entre los estados", pero en este caso, frente a una "organización criminal como la que se está convirtiendo desde hace rato el régimen de Maduro", es un accionar necesario.

Asimismo, cuestionó que en Chile el gobierno venezolano "solo tiene el apoyo incondicional del Partido Comunista. Hay declaraciones de Lautaro Carmona (presidente del PC) y Daniel Jadue que no las puedo creer realmente".

Gómez: "Debemos tener paciencia y claridad"

Por su parte, el exministro José Antonio Gómez (Partido Radical) cuestionó las declaraciones de las autoridades respecto a una posible participación del régimen venezolano en el crimen, dado que aún está en investigación y no son hechos confirmados.

"A mí me parece que en un juicio que está recién iniciándose, un fiscal regional y un fiscal nacional digan claramente que aquí hay participación de un gobierno extranjero, genera una crisis política interna y una crisis política internacional sobre un antecedente que se está discutiendo en una investigación, no en una definición jurídica que genera toda esta cosa política. A mí me parece gravísimo", advirtió el otrora secretario de Estado.

En su participación en El Primer Café, Gómez indicó que, aunque de confirmarse los hechos "sin duda (el Gobierno) debería romper relaciones con Venezuela e ir al Tribunal Penal Internacional", pero aún es apresurado hacerlo.

"Que el Gobierno avance en alguna opinión con una investigación, una teoría del caso y no con una decisión definitiva de un tribunal, me parece que es complejo (...) Me parece que es grave, que tenemos que tener paciencia y claridad", puntualizó el militante radical, que de todas maneras afirmó que no considera Venezuela como una democracia.