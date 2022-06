Abogado de Felipe Berríos: No permitiré que dañen su imagen injustamente

Julián López, abogado defensor de Felipe Berríos, sostuvo que las denuncias contra el sacerdote tienen una dimensión mediática más que judicial y que no va a permitir que lo denosten.

En conversación con La Tercera, el jurista señaló que "las razones por las cuales decidimos llevar esto a los tribunales civiles, y que explica muy bien Felipe Berríos en el comunicado que envió, es que quiere ser juzgado como cualquier chileno, sin privilegios, por los tribunales civiles y en un procedimiento lo más transparente posible y no en un procedimiento secreto que se le aplica solo a sacerdotes y que genera mucha desconfianza en la opinión pública".

"El procedimiento canónico ha sido visto durante mucho tiempo como el símbolo de la protección de la Iglesia a los abusos y es un procedimiento donde nunca nadie va a saber de qué fue acusado Felipe Berríos, qué antecedentes se reunieron a su favor o en su contra, ni cuáles van a ser las razones de la decisión que se va a tomar en el Vaticano, a 15 mil kilómetros de distancia. Ese no es un procedimiento al que pueda desear ser sometida una persona inocente", explicó.

"Yo tengo claro que hasta acá el caso tiene una dimensión mediática mucho más que judicial", indicó López, agregando que "primero, se lleva la denuncia ante una congregación religiosa que como todos sabemos lo primero que hace es emitir una declaración pública diciendo que Felipe Berríos está siendo investigado por 'hechos de connotación sexual', esto puede ser bien engañoso, porque permite que el lector se imagine lo que quiera porque ese concepto es extremadamente amplio".

"Estoy defendiendo a un sacerdote y él me ha pedido que sea extremadamente cuidadoso en proteger la identidad de la denunciante (...) Felipe Berríos me ha exigido ese cuidado, de manera que no voy a decir nada que atente contra ello y, por supuesto, no voy a revictimizar a nadie, pero esto no significa que voy a permitir que lo denosten o que intenten dañar su imagen injustamente", explicó Berríos.

"Tengo derecho a defender a Felipe Berríos y no voy a permitir que se usen los intereses de la denunciante como un pretexto para que se le impida ejercer todos sus derechos, incluidos el de rectificar cualquier información falsa que se divulgue", cerró el abogado defensor.