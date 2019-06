Iglesia evangélica no descarta acciones legales si Durán se niega a dejar el obispado

Ignacio Méndez, vocero de la Junta de Oficiales Diáconos de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, no descartó tomar acciones legales si el obispo Eduardo Durán se niega a dejar su cargo una vez que se ratifique su destitución hoy sábado.

"Para eso en nuestro país existen los tribunales de justicia, para los cuales hay que tener legalidad, o sea, la ley de su lado, y legitimidad", señaló en conversación con El Diario de Cooperativa.

En cuanto a la votación, Méndez recordó que el obispo, quien no reconoce a la junta que ha convocado a 27 integrantes a votar en esta jornada, se comprometió a respetar el resultado.

"(Durán) lo dijo y su vocero el señor (Ricardo) Fierro también: si la junta de oficiales reúne el quórum de dos tercios para removerlo, él acataría y daría un paso al costado, así que esa palabra esperamos cobrar si logramos reunir ese quórum", sostuvo.

El vocero agregó que una vez "cobrada la palabra", esperan que el obispo "se vaya de una buena vez, porque en realidad nadie lo quiere en la iglesia producto de las irregularidades de público conocimiento en las que ha incurrido".

"Cambio de paradigma"

Sin embargo, según Méndez, si Durán da la pelea no será "por mantener el cargo o porque le interesa el carácter nobiliario que este pueda tener -que ya no lo tiene-; tampoco para seguir administrando dinero, porque ya lo hemos logrado 'paralizar'", sino por el "cambio de paradigma" que prevé suceda cuando este deje el obispado.

"Es muy probable que él quiera dar la pelea con el fin de que las nuevas institucionalidades de la iglesia no lo persigan, desde la perspectiva de los cuantiosos bienes que expropió", planteó.

Méndez enfatizó que tras la salida de Durán "la opinión pública ya no va a ver a un obispo. Esto no va a ser un cambio de un señor Durán a un señor Machuca, eso no va a ocurrir".

"Esto es producto de un profundo análisis que ha hecho la iglesia desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia, transparencia y probidad de su propia estructura", aseguró.