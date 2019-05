Obispo Durán es destituido pero rechaza la decisión y se aferra al cargo

Finalmente la Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile decidió destituir oficialmente a su presidente, el obispo Eduardo Durán, quien es investigado por presunto lavado de dinero.

La situación de Durán empeoró al interior de la iglesia evangélica luego de que se supiera que el obispo quería separarse de su esposa para poder casarse con su amante.

Este jueves, a través de una declaración pública, la Catedral Evangélica comunicó que Durán quedó "inhabilitado por incumplimiento de su labor".

"Ante la negativa del obispo Eduardo Durán Castro a renunciar al cargo de obispo presidente del Capítulo Especial de Pastores y a fin de intentar remedia la difícil situación de desprestigio que vive nuestra iglesia producto del comportamiento y actitudes del obispo presidente (...) se ha resuelto por mayoría de los miembros declarar la inhabilidad sobreviniente del obispo", informaron.

La Iglesia Metodista Pentecostal justificó su decisión en que el cargo que ostentaba hasta hoy Durán exige un obispo "irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, (...) no codicioso de ganancias deshonestas", ademas de la necesidad de que "tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo".

El pastor Leonardo Uribe, presidente de las iglesias evangelicas de Ñuble, sostuvo que "debieran sacarlo por todas las situaciones que hemos conocido, tanto por el asunto financiero como también por la mala distribución del dinero que él recibía, abusando de los creyentes de su iglesia y también por su doble vida marital".

"Él debiera haber salido fuera, si bíblicamente ya no es obispo, ni siquiera pastor", agregó.

Durán desestimó destitución

A través de un comunicado firmado junto a los directores Beter Rodríguez y Miguel Oyarzún, y el secretario Moisés Vásquez, Durán descartó haber sido destituido y aseguró que la cita de esta jornada no fue vinculante.

"Estrictamente apegado a los estatutos, nuestra corporación no removerá al obispo Eduardo Durán. Lo anterior deja en evidencia las recurrentes inexactitudes y declaraciones desinformadas de varios pastores y lideres, que en más de tres oportunidades han anunciado la salida de nuestro obispo", manifestaron.

"Podemos afirmar que nuestra iglesia está en un proceso de reordenamiento interno. Cualquier otra actividad que pretenda ir mas allá, no esta ajustada al estatuto y por consiguiente no tendrá efecto real", aclaran.

"No hay ningún proceso de remoción o elección de nuestra autoridad. Cualquier reunión, acuerdo o determinación que un grupo de personas protagonice sin la autorización estatutaria, no tiene carácter vinculante. Cualquier afirmación mas allá de los permitido, será llevado a la justicia ordinaria a fin de determinar los eventuales delitos que se puedan configurar", sentenciaron.

El pasado 20 de abril, la Junta de Diáconos de la Catedral Evangélica exigió a Durán renunciar apuntando que "su actuar ha provocado un grave desprestigio de nuestra amada Iglesia Jotabeche y de todo el pueblo evangélico de Chile", sin embargo, el cuestionado obispo había declinado dimitir.

Durán es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente donde declaró -en calidad de imputado- obtener más de 30 millones de pesos mensuales a través del diezmo.

