RN sube la apuesta: Acusará constitucionalmente a Gabriel Boric

La Bancada de Renovación Nacional (RN) anunció este lunes que presentarán una acusación contra el Presidente Gabriel Boric por la crisis de seguridad que enfrenta el país, sumándose así al libelo presentado por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el mismo motivo.

El anuncio fue realizado por la jefa de bancada RN, la diputada Ximena Ossandón, que responsabilizó al Mandatario de la inseguridad en Chile y de liderar el comentado "criterio Tohá", que implica que ninguna autoridad puede mantenerse en el cargo si está imputada formalmente ante la Justicia.

"La última persona responsable de la seguridad del país es el Presidente de la República. Hasta el minuto él no ha dado la cara, ha sido la ministra Tohá, que casi pasaría a ser una víctima a esta altura", señaló la parlamentaria, que acusó al Mandatario de "dedicarse a viajar" en medio de esta crisis.

"Lo que estamos viviendo como ciudadanos hoy amerita que tengamos una acusación constitucional, porque Chile nunca jamás había tenido la cifra de delincuencia, de secuestros, de violaciones que estamos viviendo hoy", aseguró la opositora.

Asimismo, confirmó que el libelo, que será ingresado el lunes, fue decidido solo por la bancada RN, y que deberán conversar con las otras bancadas la opción de que se sumen a la acusación.

"Si ellos están dispuestos a acusar constitucionalmente a la ministra Tohá, creo que, si ponemos seriedad en la conversación, vamos a dar cuenta que efectivamente el que tiene la responsabilidad última es el Presidente de la República", puntualizó Ossandón.

Finalmente, aunque señaló que "es lamentable lo que estamos haciendo, lo que está viviendo Chile hoy amerita hacer una acusación constitucional. Estoy segura que más allá de las bancadas, la ciudadanía va a estar con nosotros".

Fuerte cuestionamiento del oficialismo

La acusación constitucional de RN contra el Presidente Boric encontró un claro rechazo por parte del oficialismo, que califica la acción como "sin sustento", una "locura" y mala noticia para la democracia del país.

"Quiere ponerse al tono de la extrema derecha a propósito de la acusación constitucional contra la ministra Tohá. Ese no es el camino que quiere Chile. Chile quiere que se resuelvan los problemas del fondo y para ese motivo, a propósito de los temas de seguridad en particular, hay que buscar unidades de propósito", afirmó el diputado Daniel Melo, jefe de bancada del Partido Socialista.

En opinión del parlamentario, la acción de RN "no tienen ningún sustento y ningún fundamento", por lo que, aunque la "analizarán en su mérito", están en contra de ella.

"Creo que es una estrategia comunicacional. Están desviando completamente el asunto de fondo, que tiene involucrado a personeros de la derecha en este país por la red de corrupción en el caso Hermosilla y lo que pasa con (Marcela) Cubillos", puntualizó el militante PS.

Asimismo, aseguró que una acusación de este tipo "es el peor camino, y creo que le hace mal a la democracia".

En tanto, su par Jaime Araya (Bancada PPD) acusó que "esto es francamente una locura, una irresponsabilidad y le haría un llamado a la sensatez (a la derecha). Está bien que sean oposición, pero aquí lo que están pensando no es la realidad que vive el país".

"Acusar a la ministra del Interior, sacar a todo el equipo de Interior, ahora acusar al Presidente para sacarlo. (No sé) en qué minuto se perdió la cordura por parte de la oposición, yo le hago un llamado a reflexionar", cuestionó el diputado, que lamentó también "la falta de gente sensata en la oposición".

Aseguró también que la acusación contra el Mandatario "es una irresponsabilidad", y que parece que "no leen los diarios y no ven la televisión sobre la grave crisis que tenemos", porque si "la solución que tienen es sacar a las autoridades (...) creo que si querían meter inestabilidad al país y generar caos, lo están logrando".

"Haría un llamado a los liderazgos más sensatos, si es que hay en ese sector político, que por favor puedan hacer entender a los diputados que esto no es una chacota. Creo que francamente se han traspasado todos los límites y esto tiene que parar. Ojalá puedan parar por el bien de nuestro país", analizó Araya.

"Es muy poco democrático", acusó la DC

La bullada acusación fue cuestionada también por el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, quien la catalogó que "sorprendente y muy poco democrática".

"Se trata de una autoridad electa por la ciudadanía. Uno puede estar de acuerdo en desacuerdo, pero a un Presidente de la República no se le hace una acusación constitucional por un asunto de gestión política, para eso están las elecciones", dijo Undurraga a Cooperativa.

Debido a esto, señaló que la acción es "inaceptable", y que le sorprende que "venga de Renovación Nacional, que es un partido que anteriormente tenía fama de ser más moderado, más democrático. La verdad que parece que este impulso de Republicanos que a veces hay en la Cámara contagia a otros de la derecha".

Asimismo, afirmó que ha diferencia de una de las acusaciones constitucionales que enfrentó el exPresidente Sebastián Piñera, que tenía "elementos más bien de asuntos relacionados con conflictos de interés", la de ahora "se trata de un asunto que tiene que ver con la gestión del gobierno".

"Cuando se trata de gestión del gobierno, los instrumentos democráticos son las elecciones, no las acusaciones constitucionales", aclaró Undurraga, que señaló también que es una acusación "sin futuro, toda vez que se requiere un quórum muy alto".

"Incluso si pasara a la Cámara de Diputados, no tiene ningún futuro en el Senado. Entonces, es un gustito de hacer un punto político, de ver quién es el más duro, quién es el más extremo, y me sorprende que sea de la bancada Renovación Nacional. No se cambia por la vía de la acusación constitucional lo que el pueblo ha elegido", dio cuenta el líder de la DC.

Finalmente, aseguró que aunque te gusto o no la administración del Mandatario, "no corresponde la acusación constitucional a él".