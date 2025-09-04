Gobierno puso urgencia simple a la tramitación del aborto libre

Por primera vez desde que ingresó al Congreso a principios de junio, el Gobierno puso urgencia simple a la tramitación del proyecto de aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, que se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

De esta manera, se fija un plazo de 30 días para despachar al Senado este compromiso de campaña del Presidente Boric, pero en la práctica, es habitual que las urgencias se renueven varias veces, e incluso se remuevan o se cambien.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dio a conocer la decisión a los partidos oficialistas este jueves, durante la última reunión de comité político ampliado en el Palacio de La Moneda.

"Tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados (el frenteamplista Patricio Rosas), una vez que se pudieran despachar dos proyectos prioritarios, como lo eran la Superintendencia de Isapres y la Ley Ricarte Soto, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma", sostuvo la secretaria de Estado tras el encuentro.

Sobre la posibilidad de que la iniciativa no tenga suficiente apoyo en el Congreso, Orellana se limitó a comentar que "para los derechos de las mujeres, y en particular para discusiones como esta, nunca han estado los votos ex-ante. Lo importante es dar los debates".

"No puede verse como una afrenta poner un tema en discusión, el que además es de salud pública, y que precisamente pretende avanzar en los derechos de las mujeres. Es parte de los compromisos que ya se habían anunciado", complementó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

Diputado RN: "No tiene ningún destino"

En los últimos meses, los partidos de derecha han expresado su rechazo al aborto libre en forma y en fondo, y por lo demás, advierten que no tiene cómo prosperar en el Parlamento, donde la oposición tiene mayoría.

"Ellos saben que el aborto no tiene mayor apoyo en el Congreso, solamente un sector muy minoritario de su fanaticada (lo respalda). La gente debe tener claro que el Gobierno ya dejó de gobernar: va a administrar de aquí a fin de año, tratando de no perder el poco apoyo que le queda presentando un proyecto de ley que no tiene ningún destino", insistió el diputado RN Frank Sauerbaum.

A esto se suma la dura oposición a la iniciativa desde la Democracia Cristiana, que por ser aliada del oficialismo para las elecciones de noviembre, a su vez incomoda a la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara.

Recientemente, la abanderada comunista sorprendió al progresismo porque excluyó la propuesta de su programa de gobierno -lo que la DC interpreta como un gesto hacia su tienda-, y cuando el Ejecutivo estaba por presentarla, señaló que "este debate se pudo dar con anticipación".