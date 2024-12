Minsal extendió alerta sanitaria por mosquito transmisor del dengue

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció este martes la extensión hasta el 2025 de la alerta sanitaria por Aaedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, en la Región de Arica y Parinacota.

La secretaria de estado llegó hasta la zona para conocer en terreno la preparación y respuesta temprana a la posible emergencia sanitaria por la presencia del insecto, cuyo trabajo está a cargo la seremi de Salud, Marta Saavedra.

En esa línea, el Ministerio de Salud anunció que se está trabajando en un plan nacional. "Tenemos dos focos de preocupación, uno es Arica y el otro es Aconcagua (Región de Valparaíso), donde el tráfico de camiones, a través de pasos fronterizos nos ha generado mayor riesgo", afirmó la autoridad.

La ministra Aguilera encabezó el Cogrid regional en el que se detalló la alerta sanitaria por zancudos de interés sanitario y se revisan acciones preventivas a implementar en esta materia.

"Los focos de la presencia del vector se han logrado identificar a través del tiempo y aún no hay presencia de la enfermedad o brotes. Sin embargo, vemos a nivel internacional que cada vez que hay mayor riesgo de que efectivamente ingrese la enfermedad y tengamos la ocurrencia de una epidemia", dijo la líder de cartera.

De esa forma, aseguró que "las epidemias de dengue no son muy fáciles de enfrentar por la magnitud de enfermos que se presentan al mismo tiempo. No es que todos los casos sean graves, sino que hay mucha gente que se enferma al mismo tiempo, que se contagian a través de la picadura del mosquito. Entonces eso genera una capacidad de saturar los sistemas asistenciales y ese es el riesgo número uno, en el sur ocurre con los brotes de influenza".

Asimismo, se dirigió al antepuerto de la Empresa Portuaria Arica, donde constató el trabajo de desinsectación de camiones y verificaron ovitrampras para dengue y Aedes Aegypti, labor a cargo de la zoonosis. Igualmente, lo hizo en el Cementerio Parque del Sendero, donde se instalaron estaciones diseminadoras para el control de mosquitos.

"Seguimos monitoreando eventuales casos y hallazgos aislados del zancudo Aedes Aegypti, conocido por transmitir enfermedades como el Dengue y Zika, entre otras. Para mantener las medidas de vigilancia y control hemos decidido extender hasta junio de 2025 la Alerta Sanitaria vigente, abarcando desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Ríos. El llamado a las personas es a seguir evitando la acumulación de agua y cambiarla constantemente", sostuvo.