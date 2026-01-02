Caso Aguilera: Hospital descartó negligencia y ordenó auditoría clínica por muerte de paciente

A través de un comunicado público, la dirección del Hospital El Salvador salió al paso este viernes de las denuncias que vinculan el deceso de un paciente con la supuesta postergación de su intervención en favor de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

El recinto asistencial consideró "importante precisar que el paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos", recibiendo "tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica, incluyendo manejo intensivo y las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud".

"Pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció, en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes y la gravedad de su cuadro clínico", agregó.

Respecto a la intervención que fue diferida, el hospital precisó que el aseo quirúrgico del paciente al que alude la prensa "correspondía a un procedimiento programado y no respondía a un requerimiento de urgencia".

Según el documento, "como es frecuente, durante esa jornada se registraron diversas modificaciones en la tabla de pabellón por motivos vinculados a complicaciones de otros usuarios", asegurando que, pese a los cambios, "el procedimiento fue realizado de forma oportuna para esta clase de intervenciones programadas".

El comunicado señaló que, "con el objeto de dar total transparencia al hecho, el Director del Hospital del Salvador instruyó una auditoria clínica, la que ya se encuentra en curso".

En relación a la denuncia de una supuesta atención priorizada hacia la madre de la secretaria de Estado, el hospital reiteró que "las decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos".

El centro de salud también confirmó que ya se encuentra colaborando con los organismos fiscalizadores. "A la fecha, hemos recibido un requerimiento de la Contraloría General de la República sobre este caso, el cual será atendido conforme a los procedimientos establecidos", sostuvo el texto, subrayando que el hospital entregará "la información solicitada a las instancias competentes, resguardando en todo momento la protección de la confidencialidad de los datos personales y clínicos de nuestros pacientes".