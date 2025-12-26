Rápida cirugía de cadera a madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador desata debate

La operación por una fractura de cadera de Lucía Sanhueza Vargas, mamá de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha generado un intenso debate sobre la equidad en el acceso a la atención sanitaria en Chile.

El incidente, ocurrido el pasado martes, tuvo lugar en el Hospital del Salvador, donde la paciente de 87 años recibió una atención y una programación quirúrgica que, para muchos, se alejó del estándar habitual.

La mañana de esa jornada, Sanhueza Vargas ingresó al recinto de Providencia con una fractura en la cadera izquierda producto de un accidente doméstico. Tras ser hospitalizada, el protocolo para su atención sufrió una modificación significativa, lo que ha sido interpretado como una aceleración del proceso.

La decisión de priorizar la cirugía de la adulta mayor implicó el retraso de otras operaciones programadas. (FOTO: ATON/referencial)

"Por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos", dice un documento interno del recinto asistencial, según reveló este viernes La Tercera.

Esta medida permitió que la paciente fuera trasladada a pabellón y operada en un tiempo más corto de lo que usualmente experimentan los pacientes con el mismo diagnóstico.

Alteración de orden de operaciones

Fuentes del recinto señalaron que se trata de "un tiempo deseable para este tipo de urgencias, pero que no se logra habitualmente", subrayando el contraste con la realidad donde pacientes con fracturas de cadera pueden esperar "horas -incluso días- en los servicios de urgencia a la espera de la misma intervención quirúrgica".

"Ese día había varios pacientes con el mismo diagnóstico. Sin ir más lejos, hay personas con la misma fractura que incluso mueren sin ser intervenidas. Ella no presentaba ninguna condición que la desestabilizara", advirtió un funcionario del hospital al medio antes citado.

Funcionarios del hospital señalaron que la paciente no presentaba condiciones de salud que justificaran una prioridad sobre otros. (FOTO: ATON/referencial)

Además, la priorización de la cirugía de la madre de la ministra tuvo consecuencias directas en la programación de otros pacientes. Un registro hospitalario consigna que la intervención se llevó a cabo por "prioridad administrativa", alterando el orden.

"Retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia, que posterga reexploración de paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a la media noche", indicó el registro.

Pese a las explicaciones del Minsal, siguen los cuestionamientos por la atención

Desde el Ministerio de Salud (Minsal), consultados por La Tercera, aseguraron que "los tiempos de la operación se explican por tratarse de una cirugía de urgencia". Sin embargo, esta justificación no aplaca todas las críticas internas.

Otras voces del recinto, si bien aseveran que "la situación por la que pasó la madre de la ministra Aguilera no es extraordinaria" y que "en otras oportunidades han ocurrido situaciones similares respondiendo a la urgencia de cada paciente", reconocen que el "ideal es, justamente, ese: atender rápidamente este tipo de lesiones".

También mencionaron la coincidencia de un traumatólogo especialista en caderas de turno como un factor que "favoreció acortar los tiempos".

Mientras el Minsal justifica la rapidez por la naturaleza de urgencia de la cirugía, voces internas del centro asistencial advierten que la espera para este tipo de operaciones es comúnmente de días. (FOTO: Pexels/referencial)

A pesar de estas explicaciones, las advertencias desde el interior del Hospital del Salvador persisten, señalando que pacientes con el mismo diagnóstico "suelen esperar días para ser operados", e incluso se menciona un caso de una persona "que permanece a la espera de intervención desde el 17 de diciembre."

La madre de la secretaria de Estado fue finalmente operada a las 21:14 horas, poco más de diez horas después de su ingreso, lo que sigue alimentando el debate sobre la equidad en el sistema de salud público.