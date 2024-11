Kreutzberger y aporte del Estado a Teletón: Siempre estamos pidiendo un poquitito más

El animador de televisión Mario "Don Francisco" Kreutzberger abordó el financiamiento de los institutos de rehabilitación infantil, en la previa de la campaña 2024 de la Teletón, y valoró el aporte del Estado, reconociendo que siempre se está pidiendo "un poquitito más".

Consultado en Una Nueva Mañana de Cooperativa si espera algún anuncio del Gobierno para este viernes, el líder histórico de la campaña respondió: "Bueno, siempre lo esperamos".

"Estamos recibiendo, aproximadamente, como un 18 por ciento del total de parte del servicio del Estado, que a veces se atrasa un poquitito, pero creo que ahora están poniéndose al día. El asunto es que uno podría siempre atender mucho más. El nivel nuestro es bueno, pero podría ser excelente o podría ser sobresaliente o muy bueno, dependiendo de los recursos. Creo que el nivel que tenemos es bueno y quizás yo podría agregarle muy bueno", profundizó.

Según Don Francisco, "siempre se puede mejor y además hemos visto que los mismos pacientes, sus tutores y sus familias han entendido este esfuerzo que hacen los profesionales de la Teletón, los médicos, los fisiatras, los asistentes, y también la gente se está comportando mucho mejor en los institutos, está respetando mucho más los horarios. Entonces, creo que vamos bien, vamos avanzando".

Donación del Estado versus el aporte de la población

Kreutzberger recordó que días atrás, en la presentación de una ópera rock frente a La Moneda, conversó con el Presidente Gabriel Boric y "le hablé que había un pequeño problema en conseguir un, no sé, era una firma que faltaba para ya terminar y empezar con la construcción del nuevo instituto de Valparaíso y él se preocupó y lo hizo".

"Nosotros sí estamos siempre pidiendo un poquitito más de recursos, pero principalmente se lo estamos también pidiendo a la población, porque considero que lo más importante que hemos hecho en estos 46 años es producir un programa de unidad nacional. Me refiero a Anatel, a la televisión chilena, a todos los medios como ustedes que nos acompañan, a todos los productores, los artistas, los animadores, eso es lo más importante. Lo segundo importante es que le hemos dado visibilidad a la discapacidad, añadió.

El animador reflexionó respecto a un encuentro que sostuvo con jóvenes, a los que les preguntó si sabían cómo era Chile antes de la Teletón, "en que no había ningún estacionamiento reservado para discapacitados, que no habían rebajes de la esquina para que pudieran transitar libremente en silla de rueda, con un burrito, con un bastón, que no habían las rampas en los estadios, que en los teatros, en los colegios no había oportunidad para un niño ir al kindergarten, al colegio, a la universidad, que no había oportunidad de trabajo. Todavía queda mucho por hacer, pero en eso también le hemos dado visibilidad a este 20% de la población que estaba escondido por vergüenza de sus familiares".