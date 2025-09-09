Comisión de Salud del Senado aprobó el proyecto de eutanasia

La Comisión de Salud del Senado dio este martes un paso crucial en la tramitación del proyecto de eutanasia, al aprobarlo en general por tres votos contra dos.

La iniciativa, que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, podrá continuar ahora su tramitación en particular.

Los votos en contra fueron de los senadores de derecha Francisco Chahuán (Renovación Nacional) y Sergio Gahona (Unión Demócrata Independiente).

El proyecto en trámite corresponde a cuatro mociones refundidas más las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Dentro de las enmiendas presentadas por el Gobierno, se establece un Comité Garantía y Evaluación que velará por el cumplimiento de requisitos, aplicando estándares médicos y científicos en cada caso, además de dotar de garantías a pacientes, médicos y personal sanitario, reconociendo la objeción de conciencia y la seguridad para quienes acompañen a los pacientes en esta decisión.

A finales de julio, un sondeo de la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, mostró un amplio apoyo ciudadano a la eutanasia, con 70,9% de los consultados muy de acuerdo o de acuerdo con la idea.