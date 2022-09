Ya rige el copago cero en todos los tramos de Fonasa: No hay exclusión de prestaciones ni áreas

A partir de este jueves 1 de septiembre rige el anunciado copago cero para los tramos C y D del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que significa que desde hoy todos los usuarios podrán atenderse gratuitamente en la red pública, una medida que incluye todo tipo de prestaciones y áreas sanitarias.

Así lo destacó en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa la ministra de Salud, María Begoña Yarza. "La gente no tiene que hacer nada. A partir de hoy, todas las personas de los tramos C y D, cuando vayan a un hospital, a un CDT, a un CRS, no van a tener que pagar. Es automático, y universal, para todos, no hay exclusión de prestaciones ni de áreas. Es en todo, salud mental, dental, hospitalización, consulta", explicó.

Puntualizó que el copago cero aplica "sólo en la Modalidad de Atención Institucional (MAI)", mientras que "en la Modalidad de Libre Elección (MLE) sigue siendo como ahora, en que el bono cubre una cierta cantidad, pero el resto lo cubren las personas".

"Todas las personas que son Fonasa, desde hoy no van a tener que pagar en el sistema público de salud. Es automático, no hay que realizar ningún trámite previo. Lo más importante es que es universal".



Yarza destacó la relevancia de esta medida, dado que "el volumen de prestaciones que hacemos en el sector público es importante (...) Cuando miramos todas las prestaciones del sistema en un año, 90 millones se hacen en el sector público y 30 millones en el privado". Asimismo, resaltó que "el 70% de las prestaciones que reciben las personas de C o D son en el sector público".

En este marco, apuntó que permitirá ahorrar, "en promedio, entre 260 y 280 mil pesos anuales por hogar", según cálculos del Minsal.

En el caso de que un paciente haya sido hospitalizado antes de la vigencia del copago cero, pero que aún no reciba el alta, la ministra aclaró que "lo que vamos a tomar es el egreso, cuando la acción de salud termina, el día del alta". No obstante, quienes finalizaron su atención hospitalaria antes de hoy, no verán cambios. "Estamos pensando de aquí para adelante, esa es la buena noticia, desde hoy en adelante, nunca más un copago", recalcó Yarza.

"Es un antes y un después", enfatizó, "porque antes la gente debía copagar según sus ingresos, le decíamos a la clase media que tenía que desembolsar gastos catastróficos", una situación que a partir de hoy ya no ocurrirá. "Es un hecho concreto de lo que creemos debe ser el sistema sanitario en su conjunto", sentenció.