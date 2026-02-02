Hospital San José al límite: Pacientes esperan hasta 18 horas y Contraloría exige mejoras

El servicio de urgencias del Hospital San José evidencia largos tiempos de espera, falta de atención médica y condiciones precarias para los pacientes que acuden, según arrojó una inspección realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el turno nocturno del pasado 12 de noviembre.

Según el informe del ente contralor, algunas personas debieron esperar entre 5 y 17 horas para ser atendidos luego de su categorización en el recinto asistencial, ubicado en la capitalina comuna de Independencia. La situación se agrava al constatar que 24 personas esperaron entre 5 y 18 horas y se retiraron sin recibir atención médica.

Peor aún, cinco pacientes no fueron categorizados y tampoco habrían sido atendidos, de acuerdo a los datos proporcionados por el propio hospital.

Algunos pacientes aguardaron hasta 18 horas por atención médica en la urgencia del Hospital San José, mientras otros se retiraron sin ser atendidos. (FOTO: Colmed)

En un caso en particular, se constató que "un paciente fue categorizado a las 19:20 horas del 12 de noviembre y fue atendido a las 03:35 am del día siguiente", tiempo en el que estuvo "esperando recostado en el piso, cerca de su silla de ruedas, en un sector del estacionamiento, sin que funcionarios del recinto asistencial le brindaran algún tipo de atención".

Hospitalización en condiciones de riesgo

La inspección reveló que 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia, esperando por una cama.

En este contexto, la Contraloría advirtió que "algunas de ellas se encontraban en camillas al lado de los tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo para los pacientes y el personal del recinto asistencial".

Ausencia prolongada de funcionarios

Otro hallazgo dice relación con las licencias médicas del personal. El informe señala que "cuatro funcionarias de la Unidad de Urgencia se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años y en los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para asignación de turnos, situación que trae como consecuencia una disminución de las capacidades operativas de la referida unidad".

A esto se suma la detección de un pabellón no operativo en la Unidad de Urgencia y diversas deficiencias en la infraestructura y equipamiento, incluyendo baños en mal estado, falta de puertas, problemas de climatización y camillas deterioradas.

Contraloría da 60 días al Hospital San José para mejorar su capacidad operativa y resolver problemas de infraestructura, equipamiento y ausencias del personal. (FOTO: ATON/referencial)

Contraloría exige medidas urgentes

Ante estos hallazgos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades y dio un plazo de 60 días hábiles al Hospital San José para "adoptar las medidas que resulten necesarias para mejorar la capacidad operativa de su unidad de urgencias".

A esto se sumó la solicitud de medidas "para implementar las acciones respectivas ante las ausencias del personal de turnos, para fortalecer la atención de los usuarios".