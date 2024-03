Alza en planes de isapres podría superar los 20 mil pesos

La discusión del proyecto de ley corta de isapres sigue en camino a una resolución y se espera que llegue a un acuerdo tras el ingreso de más de 80 indicaciones por parte del Gobierno y la Cámara Baja, pese a que algunos sectores cuestionan si estos cambios podrán darle sostenibilidad al sistema privado.

El pasado miércoles, el Ejecutivo entregó las indicaciones al proyecto, las que generaron críticas, ya que, no abordaba el monto que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados y fija un mecanismo para el alza extraordinaria de los precios de planes base con un tope máximo.

Esto último generó dudas tanto desde el oficialismo como la oposición, porque el alza no podrá ser mayor que el 10% de la cotización de salud que haya tenido el afiliado en julio de 2023, y podría realizarse a través de una nueva prima que incorporarán los contratos.

Según consignó El Mercurio, a julio del año pasado eran 1,7 millones de afiliados -datos de la Superintendencia de Salud- los que cotizaron más de $338 mil millones, con aportes obligatorios y voluntarios.

Bajo esta premisa, se entiende que en promedio los afiliados cotizan poco más de $195 mil mensualmente, por lo que el aumento estimado rondaría los 19 pesos. Sin embargo, en algunas aseguradoras, el incremento podría superar los $20.000.

No obstante, la directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Carolina Velasco, reparó en que dicha alza no se verá precisamente reflejada en los usuarios, ya que, primero se realizarán los ajustes a los precios por los fallos de la Corte Suprema y la aplicación de la nueva tabla de factores.

En ese sentido, precisó que a los afiliados les bajará el precio de los planes y luego se aplicará el alza, con lo que prevé podrían terminar pagando menos o una suma similar a la actual, mientras que algunos casos podría aumentar. Esto deberá ser transparentado por la Superintendencia de Salud.

Por lo mismo, Velasco señaló que "este proyecto para implementar el fallo, a mi parecer, está cada vez más enredado".

ADVIERTEN EVENTUAL CRISIS SANITARIA

Por otro lado, algunos postulan que este incremento no sería suficiente para darle estabilidad a la industria y podría eventualmente colapsar el sistema público.

"Las personas siempre van a tener la opción de dejar estar en el sistema de isapres. La pregunta que cada tiene que responder es: '¿Estoy dispuesto a dispuesto a mantenerme en el sistema y no tener que correr el riesgo de ir a engrosar las listas de espera para poder tener una atención?'", apuntó Emilio Santelices, exministro de Salud en segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En ese sentido, enfatizó en que "puedo tener un aumento de prima, como lo han señalado, de hasta un 40% y eso es impresentable. Pero es impresentable no por el hecho del alza solamente, sino porque obedece a un mal diseño nuevamente de política pública".

Por su parte, Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y miembro del directorio de isapre Esencial, postula que de haber sido mutualizada la deuda, el reajuste pudo ser menor. "Dicho de otra manera: para reducir el monto del reajuste, hay que reducir el monto de la deuda".

"Si no se rebaja la deuda, quiere decir que el proyecto de ley no resuelve el problema y el desequilibrio financiero se va a producir igual. Si no se rebaja la deuda, el sistema se va a caer igual y la crisis sanitaria se va a producir igual", manifestó.

Carolina Velasco coincide con Inostroza y advierte que "hay un riesgo de que esto sea finalmente mal ejecutado, que por tratar de llegar a un fin mediante otro camino, tengamos un problema sanitario mayor. Esto se ha venido repitiendo largamente y me parece que no ha sido considerado".