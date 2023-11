Cordero y ley corta de isapres: "No se puede enfrentar la situación de un modo distinto"

La Comisión de Salud del Senado retomó este martes la revisión de los alcances de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo con motivo del proyecto de ley corta que modifica normas relativas a las isapres.

En la instancia expuso el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien abordó las razones detrás de estas indicaciones en medio de los cuestionamientos del comité técnico de esta comisión, que acusa que sus recomendaciones no fueron realmente consideradas por el Gobierno.

"El Ejecutivo no puede enfrentar esta situación de un modo distinto. Primero, porque el Ejecutivo es el sujeto obligado en relación a esta resolución, y por lo tanto debe ajustarse estrictamente a lo decidido por la Corte. Lo segundo, es que el mandato de la Corte es una orden de restitución. Lo tercero, es que existe una contratación de ilegalidad, y por lo tanto no es una sentencia declarativa de derechos", explicó el secretario de Estado.

Ante esto, detalló que "obrar de otro modo, en opinión del Ejecutivo respecto de sus indicaciones, implicaría infringir el Artículo 76 de la Constitución, pues implicaría volver sobre los fundamentos y motivos que tuvo la Corte para decidir este asunto".

En la sesión de esta mañana también participó el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien marcó algunas diferencias con la postura entregada por el Ejecutivo.

"Supongamos que aceptamos que en esta materia hay iniciativa exclusiva, estricta, pura y dura del Ejecutivo. El Ejecutivo ha usado el argumento constitucional para impedirle al Congreso Nacional evaluar una fórmula posible. Es un acto de poder. La Constitución es un marco, el Artículo 76 es un marco. Y este fallo judicial ha dado lugar a la interpretación, está dando lugar a la interpretación y va a dar lugar a la interpretación", advirtió el experto.

"Yo no sería más papista que el Papa, no sería más tercera salista que la Tercera Sala", puntualizó Zapata.

SITUACIÓN DEL FALLO GES

Por otra parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, fue consultado tras el término de la sesión sobre la sentencia que deja sin efecto la última alza de precios que estas hicieron por las Garantías Explícitas en Salud (GES), fallo que tiene preocupada a las isapres.

"En el fallo del GES la instrucción es directa sobre las isapres. No hemos recibido instrucción nosotros como Superintendencia, a diferencia de los fallos de adecuación precio-base y tabla de factores, por lo tanto no podemos requerir una ampliación de plazo porque no estamos instruidos en eso", advirtió la autoridad sanitaria.

De todas maneras, dio cuenta que han recibido "varias solicitudes de las isapres que estamos analizando y esperamos poder tener una respuesta de aquí a fin de esta semana, de tal manera de poder realizar un planteamiento claro de cómo resolver la situación".

"Entendemos que la ejecución sobre todo de aquellos casos que no han judicializado es la que puede complejizar el escenario actual de las isapres", puntualizó Torres.

Sobre este punto habló también del presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador socialista Juan Luis Castro, quien señaló que le "parece razonable que la Superintendencia asuma su rol regulador, pueda recoger este planteamiento y coloque sincronía y claridad en el momento de la aplicación", la que debería ser -según destacó- "cercana también a los plazos del fallo de la tabla de factores".