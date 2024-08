Este domingo comienza a regir la Ley Corta de Isapres: Será el fin del sistema de excedentes

Este domingo 1 de septiembre comienza a regir la implementación de la Ley Corta de Isapres, creada para dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema que mandatan a las aseguradoras a aplicar una tabla única de factores y restituir los cobros hechos en exceso a sus afiliados.

Esta primera etapa de implementación comenzará con la aplicación de la tabla única de factores y se van a adecuar los planes al 7% de cotización obligatoria.

Producto de lo anterior se acaba el sistema de excedentes, los que se generaban cuando la cotización era menor a lo exigido por la ley.

Los excedentes que podían ser utilizados por los usuarios en farmacias u otros servicios de salud dejarán de generarse a partir de este domingo. Sin embargo, en caso de existir excedentes pendientes de cobrar, éstos se mantendrán vigentes.

Isapres informan pérdidas por $77 mil millones

En paralelo, la Asociación de Isapres informó de las mayores pérdidas históricas de la industria, y de un grave desequilibrio financiero -con mermas por 77 mil millones de pesos a junio de este año-, pendiente de ser abordado para la sostenibilidad del sector.

El diputado y miembro de la Comisión de Salud en la Cámara, Andrés Celis (RN), comparte las inquietudes de las aseguradoras: "Me parece que la evaluación de la implementación de esta ley es positiva en cuanto a que busca proteger a los afiliados de aumentos excesivos en sus cotizaciones, al limitar el monto que pueden pagar".

"Pero sí me preocupa que su implementación pueda ser insuficiente para garantizar la estabilidad del sistema y la protección de los afiliados o afiliadas. Por lo mismo, resulta fundamental que estemos atentos a cómo se desarrollan los procesos", agregó.

Devolución de cobros en exceso

Respecto a los planes de pago propuestos por las Isapres para devolver los cobros realizados en exceso, éstos deben ser aprobados por la Superintendencia de Salud, lo que corresponde a una etapa posterior de la implementación de esta ley.

El senador y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro (PS), explicó que "estamos en una etapa en la que se está configurando el plan de precios y ajustes. Se va a saber realmente en octubre, porque ésta es la etapa en la cual, entre el Consejo Consultivo y la Superintendencia, tienen que definir los precios finales y las devoluciones a cada persona".

"No todos los casos son iguales, y lo que no puede haber es una imposibilidad de acceder a la información o no entenderla, o el abuso simplemente producto del anterior. Esto es lo que la ley debe proteger y, por eso, el superintendente (Víctor Torres) concurrirá a la Comisión de Salud muy pronto para poder explicar en detalle este proceso", complementó el legislador.

Por su parte, las aseguradoras deberán informar respecto a cómo se aplicarán los cambios y ofrecer alternativas a los usuarios.