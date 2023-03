Isapres: "No hemos hecho cobros indebidos"

La Comisión de Salud del Senado inició pasadas las 9:30 horas una sesión en la que ha escuchado los planteamientos de autoridades, exautoridades y representantes gremiales del sector de salud sobre la crisis de las isapres y sus sugerencias para poner en marcha el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores sin que colapse el sistema privado en el proceso.

A la instancia fueron invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera; su par de Hacienda, Mario Marcel; el superintendente de Salud, Víctor Torres; el director Nacional del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid; y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.

Éste último señaló ante los parlamentarios que las aseguradoras no han cobrado indebidamente a sus afiliados, pues se han ajustado a las tablas de factores que habían sido ya visadas por la autoridad. También descartó cobros abultados, indicando que más del 90% de sus ingresos ha ido al pago de prestaciones.

"Las isapres no han hecho cobros indebidos. No se puede hablar de cobros indebidos. No nos parece que corresponda plantear que existen cobros indebidos. La ley ha obligado a las isapres a usar tablas de factores. Está vigente hoy día la circular 343, que es mandatoria para las isapres. (Las isapres) tienen que usar esa tabla con esos números para calcular los precios cuando venden o suscriben los planes desde abril de 2020", dijo el líder gremial.

Simón comentó que "desde el año 2010 han habido ya ocho superintendentes que han revisado, fiscalizado esta situación, sin encontrar ninguna anomalía. Han pasado cuatro Gobiernos y se ha mantenido la misma situación (...) El fallo lo que hace es que cambia el criterio. A contar del 30 de noviembre pasado dice: este tema hay que mirarlo de una manera distinta".

Agregó que "hay una discrepancia entre lo que hemos entendido de lo que ha salido del Ministerio de Salud en cuanto a su interpretación y lo que dice el fallo y lo que ha aclarado la ministra vocera de la Corte Suprema".

"Nos llama la atención de que la interpretación del Ministerio de Salud indica que efectivamente esto puede traducirse, con una cierta facilidad, al parecer, en una quiebra, porque la verdad es que cuando terminamos en corralito, quiere decir que previo al corralito lo que hay es una quiebra", sostuvo el presidente de las isapres.

Enfatizó que "lo que está diciendo es que el fallo provoca una quiebra de las instituciones, sin embargo, nosotros no leemos que eso es lo que busca la sentencia, no es el propósito de la sentencia. Todo lo contrario: a nosotros nos parece que la sentencia uno la puede mirar en positivo, en el sentido de que es una oportunidad para resolver de una vez por todas el tema de cómo se aplica la tabla de factores (...) o se puede llegar a una crisis. Esos son los escenarios que tenemos en frente, aprovechémoslo como una oportunidad para resolver un problema de fondo (...) La ministra Ángela Vivanco ha sido muy clara en decir: nosotros jamás hemos pretendido desbaratar ni hacer caer el sistema".

Asimismo, aseveró que el fallo, a su juicio, dice dos cosas: primero, "que las tablas de factores están vigentes, pero que se debe usar una tabla de factores en particular"; y, segundo, que "los niños mientras tengan la edad entre cero y dos años, no pagan. Eso es lo que dice el fallo, eso es lo que hay que cumplir".

La postura de Simón irritó al senador Juan Luis Castro (PS), próximo presidente de la comisión, quien apuntó que, si las isapres discrepan del fallo de la Suprema, que lo digan así, pero no culpen al Gobierno por su interpretación.