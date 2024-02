Un día antes del plazo, la Superintendencia de Salud entregó este miércoles los resultados de la verificación de las alzas solicitadas por nueve de las 10 isapres para este año.

En definitiva, el promedio de las subidas de la industria ascendió a 4,4% y solo tres de las aseguradoras -Cruz Blanca, ConSalud y Nueva Masvida- subirán sus valores al tope de 7,4% fijado para este año por el Índice de Costos de Salud (ICSA).

En una rued de prensa, el superintendente de Salud, Víctor Torres, destacó que prácticamente no hubo variación entre la información declarada por parte de las isapres y la verificada por la entidad.

Esto, porque la información que maneja el regulador es entregada mensualmente de parte de las mismas aseguradoras, por lo que no se esperaban grandes sorpresas en este ámbito.

Habiéndose conocido estos números, las isapres deben notificar a sus afiliados cuál será la variación en los precios base y el aumento se verá implementado a partir de marzo.

La única isapre que no realizará alzas será Cruz de Norte, ya que no tiene tablas de factores, ante lo que "no le corresponde" un aumento en sus valores.