La "bicicleta" financiera que hizo crisis en los hospitales chilenos

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico (Colmed), abordó este jueves en Cooperativa la crisis financiera que enfrenta la red pública de salud y que desde hace varias semanas tiene a funcionarios y autoridades dando cuenta que la falta de recursos ha puesto en peligro la entrega de atenciones.

Esta mañana, distintos gremios sanitarios que forman parte de la atención pública se manifestaron en la Plaza de la Constitución y en el frontis del Ministerio de Hacienda, para reclamar por la ausencia de fondos en los hospitales.

Los dirigentes dejaron una carta dirigada al Presidente Gabriel Boric y al titular de las arcas fiscales, Mario Marcel, en la que solicitan una inyección urgente de presupuesto para resolver la crítica situación económica que vive dicho sector.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la líder del Colmed explicó que año a año, "como el presupuesto siempre históricamente ha ido a la baja, en septiembre los hospitales estaban al tope y venía una remesa que se pasaba a los hospitales para llegar a fin de año, y la de diciembre generalmente se cargaba ya como una especie de deuda para enero. Eso es lo que este año no pasó".

"Dramáticamente nos dimos cuenta que esa remesa no llegaba, que llegaba por goteos y que claramente no era suficiente para terminar el año", apuntó.

Arriagada señaló que la situación "es muy preocupante, más que nada por la carencia que están viviendo los hospitales".

"La parte del presupuesto que más se ha hecho sentir a la baja en este último trimestre ha sido la parte del presupuesto que permite a los hospitales funcionar y contratar los servicios, que van desde los guardias, la lavandería, los insumos y las prótesis, hasta servicios también de reemplazo, servicios de contratación de personal", indicó.

La titular del Colegio Médico advirtió que "lo que se necesita de aquí a fin de año son 600.000 o alrededor de 500.000 millones (de pesos), pensando que ya vamos en la fecha 7 de noviembre". Esto, considerando que "los hospitales de todo Chile necesitan al mes 300.000 millones de pesos para funcionar, para comprar y pagar todos estos servicios", apuntó.

"LA FORMA DE ASIGNAR EL PRESUPUESTO NO ESTÁ DANDO CUENTA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN"

Arriagada sostuvo en Cooperativa que "hay varias causas para explicar el hecho de que hoy esta forma de asignar el presupuesto a salud, que siempre es a la baja, ya no está dando cuenta de los tiempos que vivimos y de los requerimientos de la población y tampoco de la deuda que tenemos, por ejemplo, con los tiempos de espera".

"Los hospitales pertenecen a servicios de salud y la mayor parte de los servicios de salud, en la medida que han gastado más, se explica porque han atendido más complejidad de pacientes; pacientes cada vez más complejos", expuso.

"Si usted me pregunta si hay bolsillos de todavía falta de gestión, yo le diría que sí. Sin duda, la gestión puede mejorar y hay servicios que se sacan mejores notas que otros, pero la mayor parte de ellos han gastado más porque han atendido más, porque atienden cada vez enfermos de mayor edad, con mayor número de enfermedades, con terapias que son más costosas, con exámenes que se encarecen", enfatizó.

"NO VEO EL PARO EN EL HORIZONTE"

Finalmente, consultada por la posibilidad de una paralización a nivel nacional, la presidenta del Colmed la considera una medida "muy extrema" y poco probable.

"Yo soy más bien optimista. Por las discusiones que he presenciado en la Cámara, en el Senado, por las mismas opiniones que hay en las redes, creo que ya la gente tiene suficientemente claro que en salud no se puede recortar el presupuesto. Creo que el Poder Legislativo tiene también en sus manos hoy día conseguir hacer un presupuesto para el otro año que no sea restrictivo, asegurar que esta situación no se produzca el próximo año, y creo que el Ejecutivo y el Legislativo, yo estoy confiada en que se abran a resolver el tema presupuestario de hoy, pero, además, ojalá a que se propenda a un espacio que permita hacer este acuerdo por terminar de aquí a tres años con las listas de espera", expresó la dirigenta, en alusión a otra de las demandas de la manifestación de esta mañana.

"No veo el paro en el horizonte, sino que creo que hay mucho, mucho que podemos conversar y creo que hoy día hay un espacio en que hay acuerdos en torno a estos temas", concluyó.