Diputado Castro: Licitación de medicamentos no garantiza rebaja en los precios

El diputado Juan Luis Castro (PS) cuestionó el anuncio del Presidente Piñera sobre la licitación de medicamentos a través de Fonasa, que no garantiza una baja considerable en los precios.

La iniciativa, anunciada en la Cuenta Pública de este sábado, obligará a que las ofertas sean dadas a conocer a través del sitio web del Gobierno y que se apliquen en al menos una sucursal por comuna.

El parlamentario recalcó que "veo el peligro de que una licitación de determinados remedios para cadenas de farmacias sea una vuelta olímpica sin que tenga efectos en los precios reales de los medicamentos que van a seguir siendo caros y sólo recargue al usuario que va a tener que peregrinar e ir a buscar determinadas farmacias, y no otras, para poder hacer uso de un cierto descuento que no sabemos qué magnitud va a tener".

"Me parece que es un camino largo, es un camino que no tiene certeza que tenga éxito y, sobre todo, que no garantiza rebaja en los precios. El precio va a seguir siendo el mismo y sólo, a lo más, habrá un pequeño descuento", planteó el diputado.

Desde el Ministerio de Salud, Emilio Santelices, explicó que "Fonasa en las próximas semanas va a llamar a una licitación pública, abierta, para que puedan contemplarse un vademecum que ya se ha establecido. Son 2.000 medicamentos que representan, al día de hoy, el 80 por ciento de los medicamentos que consumen las personas en Chile y particularmente los grupos que consumen más medicamentos".

"Lo que se va a buscar con este descuento es que esto efectivamente les llegue a sus bolsillos y, calculamos, que a lo menos una familia pueda ahorrarse al año alrededor de 200 mil pesos", precisó.

Una vez cerrada la licitación, los oferentes tendrán 70 días para presentar sus propuestas antes que un comité tome la definición final.