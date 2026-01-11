Minsal identificó a un "contacto estrecho" del único caso de sarampión en el país

El Ministerio de Salud (Minsal) identificó a una persona que estuvo en "contacto estrecho" del -hasta ahora- único caso de sarampión en el país.

El individuo fue identificado por la Seremi de Salud de La Araucanía y viajó en avión, desde Montevideo (Uruguay) a Santiago, con la mujer de 43 años que actualmente está contagiada de sarampión e importó la enfermedad a territorio nacional.

Dicho viaje se efectuó el 31 de diciembre y el área de Epidemiología de la cartera ya ubicó al contacto estrecho -que no presenta síntomas, de momento- para evaluarlo y coordinar las medidas preventivas.

El individuo será vacunado esta jornada como parte de la vigilancia epidemiológica decretada por el ministerio y será monitoreada por 21 días.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, señaló que "es muy importante que todos los equipos médicos del país conozcan la definición de caso para la vigilancia del sarampión porque,ante la presencia de un caso sospechoso, se inicia la notificación y el proceso para poder establecer el diagnóstico".

"(Sobre todo) aprovechando el espacio del período estival, donde sabemos que muchas personas viajan a otros países. Hay que tener en consideración si el destino al que acudo tiene circulación del sarampión", agregó.

Seremi desmintió que constituye un segundo caso de sarampión

El seremi de Salud de La Araucanía, Ricardo Cuyul, desmintió que este caso constituya "un segundo caso de contagio" de sarampión en el país.

"Lo que se informó fue el seguimiento de uno de los contactos (estrechos) del único caso importado en el país; reside en la Región Metropolitana y que fue confirmado por el Minsal el 9 de enero", precisó.

"Este y otros contactos nacionales se dieron por compartir un vuelo de Montevideo a Santiago el 31 de diciembre. Como parte del seguimiento de contactos que realiza habitualmente el Departamento de Epidemiología, podemos dar cuenta de la ausencia de sintomatología y las buenas condiciones de salud que tiene el contacto, que será monitoreado por dicho departamento", afirmó Cuyul.

Riesgo de los casos importados

El infectólogo de la Universidad de Santiago Ignacio Silva explicó cómo llegan los casos de sarampión a Chile -enfermedad erradicada en 1993 en el territorio nacional- y las consecuencias de los casos importados.

"Estos no son casos chilenos, sino casos extranjeros que llegan a Chile. Obviamente, en la medida que tengamos más casos importados, la probabilidad de que un chileno no vacunado se contagie y genere casos autóctonos es mayor", dijo el experto.

"Ahí, nuestro estado como país libre de sarampión la podríamos perder", indicó Silva.