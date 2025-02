Minsal: Sin mosquitos no hay dengue, por eso queremos evitar que se instale en el país

El Ministerio de Salud (Minsal) reiteró este viernes la importancia de evitar la llegada a Chile del mosquito capaz de transmitir el dengue, luego que ayer se advirtiera de su presencia en Complejo Fronterizo Los Libertadores.

Según se informó, este jueves el instituto de Salud Pública detectó la presencia del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, lo por lo que el paso fue cerrado de manera temporal hasta esta mañana.

Durante ese periodo, como medida preventiva, se programó un operativo de fumigación con vigilancia epidemiológica, búsqueda activa, educación comunitaria y control vectorial, pese a que no se han registrado casos autóctonos del virus en la zona.

Debido a esta situación, el doctor Christian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, reiteró que el mosquito que transmite la enfermedad no está presente en el país y que hay que evitar que se instale en el territorio.

"El dengue es una enfermedad que se transmite por mosquitos, los cuales no se encuentran habitualmente dentro de nuestro territorio nacional. Sin mosquitos no hay dengue y es lo que nosotros queremos evitar, que se instale el mosquito para que no tengamos la enfermedad circulando en nuestro país", destacó la autoridad sanitaria.

Asimismo, informó que "se han notificado ocho casos de dengue, todos ellos con antecedentes de haber sido contagiados fuera de nuestro territorio", y que "no hay casos autóctonos que se hayan contagiado dentro de nuestro territorio continental a la fecha".

Desde la picadura hasta el desarrollo de los síntomas pueden pasar de tres a diez días, por lo que, si después de viajar usted comienza con fiebre, dolor muscular, dolor de ojos, lesiones en la piel o náuseas, es importante recurrir a la asistencia médica o llamar al número de Salud Responde 600 360 7777.