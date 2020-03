En medio de la vacunación contra la influenza, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín (DC), denunció en El Diario de Cooperativa que no les han llegado todas las dosis necesarias. "Se agotaron las vacunas en todas las comunas y el martes repusimos, pero en la noche nos comienzan a informar de que no hay vacunas y mi equipo me dice 'alcalde, no hay vacunas'. Me comuniqué con el subsecretario Arturo Zúñiga y me dice que stock hay, pero le entregaron solamente a La Granja y estando el resto de las municipalidades ahí con sus vehículos", acusó.

LEER ARTICULO COMPLETO