Se busca casa para el futuro delegado presidencial en el Biobío: Nadie quiere que siga en la Intendencia

En la Región del Biobío existe un dilema debido a que el futuro gobernador o gobernadora regional debería compartir el edificio donde funciona la Intendencia regional. Los tres primeros pisos serían para el gobernador y el Consejo Regional y el cuarto para el delegado presidencial. Al menos esa es la idea del Poder Ejecutivo, cuestión ampliamente rechazada por las autoridades electas popularmente.

Flor Weisse (UDI), candidata oficialista que pasó a segunda vuelta, dijo que "el poder ejecutivo tiene que buscar dónde se instala el delegado presidencial y a mí me parece de toda lógica que se vaya a la gobernación actual de Concepción, donde además esa figura ya no va a existir".

El edificio ubicado frente a la Plaza de la Independencia, era usado como sede de la Intendencia hasta antes de la inauguración de la estructura de Prat 525.

En esa idea de no compartir edificio con el delegado coincide el ex intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, quien también postula al cargo en segunda vuelta.

"El edificio del Gobierno Regional no tiene separaciones de conexiones de servicios básicos por ejemplo. Y el Gobierno Regional hoy día paga todos los costos de ese edificio, porque la figura del intendente es a la vez jefe de los dos servicios. Eso no va a ser así y por lo tanto se corre el riesgo de comerter un delito de malversación de caudales públicos si es que esa situación se mantiene", expuso.

El actual presidente del Consejo Regional del Biobío, Patricio Lara (RN), también considera relevante que el delegado salga de ahí. Por ley el CORE aumentará de 22 a 28 integrantes, por lo que requiere espacio para más oficinas.

Lara también propone mover a la autoridad al actual edificio en el que funciona la Gobernación Provincial de Concepción, cargo que desaparecerá. "Es el edifico que debiera ocupar el futuro delegado presidencial, que va a ser la figura que va a reemplazar a los intendentes una vez que asuma el nuevo gobernador regional".

Ejecutivo se quiere quedar en Prat 525

Sebastián Abudoj, seremi de Vivienda del Biobío, indicó que el edificio del Gobierno Regional es de propiedad de su cartera a través de Serviu y es quien debe canalizar las solicitudes.

"Está entregado en administración al Gobierno Regional. Nosotros somos respetuosos de las autoridades que están en ejercicio y hoy día por supuesto que le corresponde al intendente regional la gestión y la administración de este edificio. Una vez que finalice el proceso eleccionario obviamente nos entenderemos con el gobernador o gobernadora que corresponda y se adoptarán las medidas que se estimen pertinentes", señaló.

El intendente Patricio Kuhn, quien aún no tiene la confirmación de si él asumirá o no como delegado presidencial, dijo que "la idea es no generar gastos extraordinarios para ubicar a las personas, sino que más bien haya una coordinación entre ambas autoridades que van a tener que operar y que idealmente, mi idea por lo menos, funcionen de manera coordinada. Eso es en beneficio de la región".