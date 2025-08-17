Síguenos:
Tópicos: País | Sebastián Piñera

Exdiputado Urrutia: Piñera fue un cobarde para el estallido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fallecido Jefe de Estado "fue un buen gestor, pero carecía de valentía", afirmó el republicano.

Exdiputado Urrutia: Piñera fue un cobarde para el estallido
 ATON (archivo)
El exdiputado Ignacio Urrutia profirió duras críticas contra el fallecido expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), a quien tildó de haber actuado "sin valentía" frente al estallido social de 2019.

"Él fue un buen gestor, pero carecía de valentía, como lo demostró durante el estallido social. Ahí Piñera fue un cobarde", dijo el militante del Partido Republicano y exdirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al Diario La Prensa de Curicó.

Urrutia, que busca un cupo en el Senado por la Región del Maule, comparó a Piñera con el candidato presidencial republicano: "Esa valentía sí la tiene José Antonio Kast. Por eso no tengo ninguna duda de que va a ser un mejor gobernante. Kast tiene ese coraje que el país necesita". 

Chile Vamos le responde a Urrutia

A través de X, Renovación Nacional (RN), el partido en el cual militó Piñera, respondió a los dichos del exdiputado, afirmando que el fallecido gobernante "en momentos difíciles, (...) eligió democracia", y que "valentía es enfrentar los problemas con visión, no a gritos, ni violencia ni descalificaciones". 

Evópoli, en tanto, afirmó que "defender la democracia, respetar los DD.HH. y poner a Chile primero: eso es liderazgo y valentía". 

