"Incomprensible": La molestia en el PC por autocrítica de Boric en funeral de Piñera

Voces de Apruebo Dignidad, una de las dos coaliciones que sustentan al actual Gobierno, recriminaron el discurso del Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del fallecido ex Mandatario Sebastián Piñera, en el que además de despedirlo también formuló una autocrítica sobre el rol que tuvo como parte de la oposición durante el segundo período de este último.

Las diputadas Carmen Hertz y Lorena Pizarro, ambas del Partido Comunista, enfatizaron que en la anterior Administración de Piñera ocurrieron violaciones a los derechos humanos, en el marco del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.

Aquellas fueron constatadas y denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Aministía Internacional.

Boric, en su alocución durante el homenaje que tuvo lugar en la sede del Congreso Nacional en Santiago, relevó que Piñera actuó "usando siempre los mecanismos de la democracia y la Constitución", y reflexionó que "como oposición, en su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable".

"Como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera. No me arrepiento de ello, porque así funcionan las democracias. Ocupar el sillón de O'Higgins, sin embargo, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera. Y con ello a todos los presidentes que lo antecedieron", explicó.

No obstante, en redes sociales, la diputada Hertz replicó que "lo que fue mucho más allá de 'lo justo y razonable' fue haber sido el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones de los derechos fundamentales durante la revuelta popular, de los más de 400 traumas oculares entre ellos Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, de las lesiones que incapacitaron a muchos, como Mario Acuña".

En ese sentido, fustigó que "pretender que el expresidente Piñera utilizó 'siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos' es una forma de negacionismo", y emplazó que "como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas".

"Lo que sí fue bastante 'más allá de lo justo y razonable' fueron los asesinatos, las mutilaciones durante el mandato de Sebastián Piñera. Este discurso está cargado de negacionismo: ofende y revictimiza a todos a quienes les fueron violados sus DD. HH. Incomprensible", deploró también en la red social X (antes Twitter) la diputada Pizarro, integrante y otrora presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que reúne a parientes de víctimas de los crímenes de la dictadura de Pinochet.

También comentó las palabras del actual Mandatario el abogado Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile.

"Presidente Gabriel Boric: fueron violaciones de derechos humanos graves y generalizadas. Lo que no es justo ni razonable es el incumplimiento de las obligaciones de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición", advirtió.

Tanto Boric como la ex-Presidenta Michelle Bachelet, en sus respectivos discursos, valoraron que fue el propio Piñera quien invitó durante el estallido a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas -que la segunda encabezaba en aquel momento- para que viniera a Chile a constatar la situación.

GOBIERNO REFUERZA LLAMADO A RESPETAR DIFERENCIAS

Desde el Gobierno, en tanto, reforzaron el llamado del Presidente Boric a respetar las diferencias en política.

"Las diferencias son parte de la democracia, no es necesario superarlas. Hay que vivir con las diferencias y construir acuerdos desde esas diferencias. El que otro piense distinto no lo invalida como un interlocutor para construir un camino. Y un país solo se puede hacer así, requiere también de una voluntad férrea, de no resistir las tentaciones que a veces hay de irse por el camino simplemente de poner acento en que no se está de acuerdo", sostuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

"Los desacuerdos pueden dar mucho en el corto plazo, pueden dar 'likes' (reacciones y repercusiones en redes sociales), pero al país lo que lo que le sirve es cuando a partir de eso se construyen acuerdos", exhortó.

Durante el segundo Gobierno de Piñera (2018-2022), la entonces oposición impulsó en su contra dos acusaciones constitucionales, sin éxito: la primera, a fines del 2019 por su presunta responsabilidad en las violaciones a los DD. HH. cometidas por agentes del Estado en el marco del estallido, que fue desechada por la Cámara Baja -que Boric integraba-; y la segunda, en los últimos meses del 2021 a propósito de los "Pandora Papers" y el polémico proyecto Dominga, que avanzó al Senado, donde finalmente fracasó.