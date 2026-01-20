Proyecto de estatua a Piñera avanza en el Congreso: Senado lo despachó a segundo trámite

El Senado aprobó y envió a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone levantar un monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución.

La iniciativa, impulsada por los senadores Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), José García Ruminot (RN), José Miguel Insulza (PS) y Matías Walker (Demócratas) tuvo 33 votos a favor, cuatro en contra y una abstensión.

Los votos en contra corresponden a los senadores Fabiola Campillai (independiente), Juan Ignacio Latorre (FA), Claudia Pascual y Daniel Núñez (ambos PC). La única abstensión, en tanto, fue de la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente-comité FRVS).

Pese a que el proyecto se puso en tabla como "de fácil despacho", de todos modos hubo un debate en el que destacaron las intervenciones de Pascual y Cruz-Coke.

"(Aprobar este monumento a Piñera) es reescribir la historia con respecto a lo que ocurrió, en particular en su segundo período de Gobierno. No es un Presidente que haya respetado la democracia a todo evento, a propósito de las profundas violaciones a los derechos humanos que se produjeron allí", reprochó Pascual.

"No se puede plantear que este sea un acto republicano, donde este Presidente tenga un monumento a la misma altura de Frei Montalva o de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución", manifestó.

Cruz-Coke, por su parte, dijo: "Yo no voy a aceptar que se le imputen violaciones a los derechos humanos a una persona que fue querida por el pueblo chileno, donde se formaron colas alrededor de la Catedral Metropolitana y del edificio de este propio Congreso Nacional en Santiago, precisamente para rendirle homenaje (en su velorio)".

El proyecto no compromete recursos fiscales, sino que será financiado con colectas que preparará una comisión especial ad honorem, como suele ocurrir.