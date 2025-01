Alcalde de Independencia insta al Congreso a no tomar vacaciones y sacar leyes sobre seguridad

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, tildó de "fracasadas" las instituciones del Estado y manifestó que el Congreso "no puede tomarse vacaciones" durante febrero si no despacha antes los proyectos de seguridad que actualmente están en tramitación.

Iglesias se reunió esta jornada con la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde se enteró del homicidio registrado del en su comuna, donde vecinos hallaron el cadáver de un hombre en plena vía pública.

"En Independencia se vive una tragedia. Yo puedo tener muchos proyectos y planes, pero lo que me toca administrar como alcalde ahora es una comuna que está en una tragedia delictual de homicidios", dijo el jefe comunal.

"Acá, la crítica o la reflexión es que, en Chile, las instituciones no funcionan. El Congreso, a mi parecer, no se puede ir de vacaciones (en febrero) si no saca adelante la RUF; no se puede ir sin sacar la ley de infraestructura crítica y de seguridad municipal", añadió Iglesias.

"Son cuestiones vitales y la gente no puede esperar un día más en lo que estamos hablando. Yo creo que en Chile el Estado es un fracaso", remató el alcalde.

El jefe comunal también conversó con la ministra Tohá la propuesta de los municipios de que guardias de seguridad puedan usar pistolas taser, y sostuvo que las circunstancias lo ameritan a pesar de entender que es un tema "complejo".