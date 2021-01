Alcalde de Lo Prado acusa "desidia" del Estado ante la delincuencia en Santiago poniente

Después de que Lo Prado viviera una difícil noche el martes por casi dos horas de fuegos artificiales y disparos en la conmemoración de la muerte de un vecino, el alcalde de la comuna, Maximiliano Ríos (PPD), afirmó que el sector poniente en general está descuidado por el Estado en materia de seguridad.

"Hay mucha desidia, porque esto viene ocurriendo hace mucho rato y las conversaciones que hemos tenido alcaldes y alcaldesas con los respectivos ministros del Interior no han tenido ninguna solución, entonces yo creo que la gente está desesperada", manifestó en El Diario de Cooperativa.

De hecho, según la autoridad, la situación ha empeorado con el tiempo: "un año atrás decía que había un carabinero cada mil habitantes en las comunas del sector poniente, y hoy día tengo que decir con mucha pena que tenemos un carabinero cada 2.000 habitantes; es decir, el déficit se duplicó, y uno no lo entiende".

Ríos remarcó que una de las causas fundamentales de este problema es una "falta de coordinación y también de decisión, porque si les estamos diciendo a las autoridades que nos faltan carabineros a todas las comunas del sector poniente, y les decimos hace mucho rato que en el sector oriente hay entre tres, cuatro o hasta cinco carabineros cada mil habitantes, entonces que tengan un poco de vergüenza y que digan por qué está pasando esto, por qué la desigualdad territorial sigue aumentando".

"Aquí hay que tomar decisiones, y los que toman las decisiones importantes no han vivido jamás estos episodios, no los conocen. Es una situación que tiene que transparentarse, y no lo han hecho hasta ahora", añadió.