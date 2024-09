Alcalde de San Bernardo pide militares: "Tenía dudas, pero viendo la realidad..."

El alcalde de San Bernardo, el oficialista Christopher White (Partido Socialista), pidió este lunes sacar a los militares a las calles para colaborar en el combate a la delincuencia, tras un sangriento fin de semana en la comuna situada al sur de la Región Metropolitana, marcado por el baleo a dos niños ocurrido la noche del sábado y el asesinato de un hombre durante un asalto la madrugada de este lunes.

"En La Araucanía, hace un par de años, cuando se decidió generar un estado de excepción, se hizo porque había situaciones que lo ameritaban. Hoy día hay varias comunas de la Región Metropolitana que también creo que ameritan una actitud y un plan diferente", dijo el jefe comunal en El Diario de Cooperativa.

"Tenemos una inquietud y una preocupación tremenda y lo que yo exigiría en este caso al Gobierno es que, dados los antecedentes, en los lugares donde hoy día efectivamente los datos están mostrando que hay situación de peligro mayor se ponga una dotación policial acorde a esa realidad", señaló White, antes de plantear la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas.

"Al principio tenía mis dudas, pero viendo la realidad, creo que nada sobra y todo puede sumar". Nosotros como municipales no tenemos los elementos ni las condiciones, pero tenemos que responderle a la gente y por eso hacemos patrullajes preventivos y generamos acciones con ellos. Entonces, yo me pregunto: si nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no lo pueden hacer?", indicó.

"Y no le estamos pidiendo que las FF.AA. salgan a disparar", aclaró el alcalde, que apuntó a la necesidad de resguardo especial en zonas como las estaciones de trenes y el Hospital El Pino.

Según el jefe comunal, "la gente, al ver una acción de esta naturaleza, se sentiría más segura".

"CARABINEROS HACE LO QUE PUEDE"

En Cooperativa, el alcalde de San Bernardo afirmó que el plan Calles sin Violencia, implementado en abril de 2023, "no está dando resultados".

"También doy fe de que Carabineros hace lo que puede con que tiene. No es que no quieran hacerlo; es que no tienen capacidad", señaló White.

"De hecho, cuando vino el subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve hace un mes a San Bernardo quedó en evidencia que, de 50 vehículos que tenía Carabineros, 25 estaban en panne. Entonces, cosas que son impresentables del punto de vista estructural ocurren", agregó.

"LA PUNTA DE UN ICEBERG"

El jefe comunal planteó que la crisis de seguridad es "la punta de un iceberg de una situación que hace décadas debiese haberse abordado de una manera distinta y que hoy día está mostrando consecuencias".

"Por mucho tiempo", planteó White, "se ha mantenido bajo la alfombra esta decisión que comienza en los años '70 a tomarse en la Región Metropolitana donde se generan bolsones de pobreza, sobre todo en comunas periféricas de la zona sur, donde se sacan tomas y asentamientos y se llevan a lugares específicos y se dejan esas personas sin equidad, sin acceso, sin educación, con cantidad de hacinamiento, con un abandono del Estado progresivo y con un crimen organizado que en la última década ha duplicado su presencia en los barrios y se ha adueñado de ciertos lugares".

"Por lo tanto, lo que está pasando es una consecuencia de un problema estructural, sistémico, que está evidenciando la desigualdad que existe en la Región Metropolitana y que existe también todavía en nuestro país", afirmó.