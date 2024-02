Burgos y convocatoria al Cosena: Hay unanimidad en que hay que hacer algo contra la inseguridad

El exministro del Interior Jorge Burgos (Amarillos) consideró en Cooperativa que, a diferencia de la última vez en que se convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el mundo político en su conjunto está a favor de fortalecer la seguridad en el país.

"Creo que hay unanimidad en los actores políticos de que hay que hacer más cosas frente a la inseguridad creciente. En el estallido social había un tema más discutido respecto de qué correspondía hacer ante las alteraciones graves al orden público, mucho más discutido", recordó en Lo que Queda del Día, mencionando como ejemplo de aquello el homenaje parlamentario a la "primera línea".

En esa línea, "creo que esa connotación de discusión respecto de lo que estamos viviendo no corre; puede haber opiniones respecto de convocarlo o no, pero no conozco ningún político de ningún sector que diga que la situación de seguridad está bastante tranquila, y que no hay muchas más cosas que hacer".

Respecto a parlamentarios que expresan reparos por el origen dictatorial de esa instancia, o por la insuficiencia de la medida, Burgos sostuvo que "hay una cosa medio nostálgica por lado y lado: a la izquierda más izquierda no le gusta el Cosena, ni la convocatoria a las ramas de las Fuerzas Armadas a opinar sobre estos temas, aunque sea meramente opinión. La derecha, por otro lado, le tuvo mucho cariño a esta institución".

"Creo sinceramente que hay que abandonar esa connotación ideológica histórica de lo que fue esta institución, e ir al sentido último" de la decisión, que a juicio del exministro, el Presidente Boric tomó "porque llega a la conclusión de que el problema de la inseguridad escala de tal forma, que se va haciendo más necesario reconocer la necesidad de colaborar por parte de las Fuerzas Armadas con las policías, a los efectos de tener un mayor control de la seguridad y el orden público".

A la vez, destacó que "el Presidente, que más bien debe inscribirse en los que no les gusta esto originalmente, tomó una decisión propia de quien conduce a un país, y cuya primera obligación en la Constitución vigente es velar por el orden público en el territorio nacional, ni más ni menos".

Por otro lado, "presumo que producto de la situación de seguridad que vivimos, el Gobierno valientemente se apronta a declarar en el corto plazo -una vez que tenga la ley- otras situaciones de riesgo de infraestructura crítica distintas a la frontera", tema que Burgos prevé sea fundamental en la reunión del Cosena este lunes.