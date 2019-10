Desbordes a Piñera: ¿Por qué la reintegración no es transable y el control de identidad sí lo es?

El diputado y presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes manifestó su distancia con el Gobierno respecto al control de identidad de menores, iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados a partir de los 16 años, esto en medio del debate por la delincuencia y la seguridad ciudadana.

En conversación con el panel de reporteros de El Diario de Cooperativa, el parlamentario reiteró su posición respecto al control de identidad desde los 14 años, cuestionando el acuerdo de La Moneda con la DC para establecer los 16 años para aprobar la iniciativa.

Además, criticó que el Presidente Piñera planteara que la reintegración, en el marco de la reforma tributaria, no sea transable, mientras que sí transó el control de identidad.

"¿Por qué no podemos negociar la reintegración y sí podemos negociar el control de identidad? ¿Qué es más importante para la ciudadanía?", se preguntó el parlamentario.

"Qué frustrante para la ciudadanía cuando ve que no se puede negociar la integración y la gente dice 'y a mi qué la integración'. A mí me parece que es fundamental para las pymes y ojalá se saque adelante y ojalá lo logremos, pero eso es intransanble, línea roja, intocable. Yo no estoy de acuerdo con él (Presidente Piñera) ¿Por qué el control de identidad sí es transable? ¿Qué es lo que le afecta más a la gente en la calle? Es la delincuencia o la integración", añadió Desbordes.

El presidente de RN insistió en su distancia con el Presidente Piñera en este tema, considerando que el proyecto inicial del Ejecutivo planteaba el control de identidad desde los 14 años.

"Tenemos prioridades distintas, el Presidente de la República, no es un cabro chico, es un hombre grande que toma sus decisiones, él tiene prioridades que son esas y yo no estoy de acuerdo con él en ese punto y no me gusta que nos traten de díscolos", añadió.

"Yo creo que a veces hay que perder proyectos, prefiero perder proyectos sentando bien nuestros puntos de vista a ganarlos a veces a medias", recalcó Desbordes.

Larraín emplaza a Desbordes y este responde

En El Primer Café, Luis Larraín, presidente de Libertad y Desarrollo criticó a Mario Desbordes por su postura sobre el control de identidad, acusándolo de querer figuración antes de las elecciones.

"Me gustan más los políticos que hacen acuerdos que los que hablan mucho. Estamos en un periodo preelectoral en que los políticos buscan figuración", planteó Larraín.

Ante esto, el diputado RN le respondió al panelista mediante Twitter valorando como un avance su apertura a los acuerdos.

"¿Don Luis a favor de los acuerdos? Buena noticia, es un gran avance. Está entonces de acuerdo que no hay ningún dogma ni intransable en la otra reforma (tributaria) ¿O solo transa en seguridad?", replicó Desbordes.

Presidente RN acusa poco respaldo del Gobierno a Carabineros

Asimismo, Desbordes lamentó el aumento de la victimización y consideró que falta apoyo a Carabineros y a la PDI por parte del Gobierno y el sistema judicial.

"La gente siente que no estamos cumpliendo lo que hemos prometido, hay una sensación general y tiene sustento y a mí me molesta, de que la Policía no está teniendo el apoyo que necesita, no lo tiene de la Fiscalía, no lo tiene de los juzgados de garantía, pero no lo tiene del Ejecutivo hace un buen rato. Yo quisiera ver a los carabineros, a los detectives, con más respaldo, con más espaldas", comentó.

"No siento que tengan el apoyo que yo quiero, que yo espero, tampoco del Ejecutivo. Llevamos décadas de ir desarmando a los carabineros mientras el delincuete se arma", recalcó Desbordes.

Desbordes dispuesto al retiro de fondos previsionales por enfermedades terminales

Finalmente, Mario Desbordes se mostró dispuesto al retiro de fondos previsionales en caso de enfermedad terminal, la misma apertura que planteó el Presidente Piñera a inicios de semana en Cooperativa.

"Yo creo que el Presidente tiene razón que uno tiene que abrirse en caso de enfermedades terminales por ejemplo ¿qué sentido tiene que esa persona deje esa plata de herencia y una deuda enorme en salud?", manifestó.

"Es legítimo el debate, es importante que se haga, yo creo que (los fondos previsionales) no se deben retirar salvo en caso de enfermedades terminales porque o si no la gente, cuando le llegue la hora de jubilarse, el Estado se tendrá que hacer cargo", concluyó.