En reunión con la oposición, Tohá comprometió urgencias para proyectos de inteligencia e infraestructura crítica

La ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó este lunes por la tarde la esperada reunión entre el Gobierno y las directivas de los partidos de la oposición para iniciar los diálogos por un acuerdo "transversal" de seguridad.

El encuentro comenzó a las 13:30 horas en el Salón Democracia del Palacio de La Moneda y participaron dirigentes de Evolución Política (Evópoli), Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano (PR) y el Partido de la Gente (PDG).

También estuvieron presentes los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Tras la cita, que se prolongó por más de dos horas, el senador y timonel de RN, Francisco Chahuán, anunció que Tohá se "comprometió" a poner en las próximas semanas urgencia a dos de los cinco proyectos de ley que solicitó la derecha y que están relacionados con temáticas de seguridad.

"Le hemos manifestado a la ministra del Interior que acá se requieren urgencias legislativas a los proyectos que están en curso y esa es una condición mínima para poder sentarse a la mesa. En ese sentido, la ministra ha comprometido urgencia a dos proyectos: al proyecto de infraestructura crítica, del cual yo soy coautor, y también el proyecto de ley que nos va a permitir sacar adelante el sistema integrado de inteligencia", dijo el dirigente.

Chahuan hizo alusión además a la necesidad de "sacar adelante" los proyectos de usurpaciones, de defensoría de las víctimas y "el que establece el estatuto de las policías".

Un día después de que el Presidente Gabriel Boric, durante su gira por la Región de La Araucanía, descartara que la Ley Antiterrorista sea una opción para el Gobierno, el líder de RN añadió que "es uno de los cinco proyectos clave para nosotros", remarcando que "la nueva ley antiterrorista es absolutamente necesaria".

A su turno, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que como Chile Vamos esperan que el Jefe de Estado "ejerza todas las facultades legales para obtener los mejores resultados en la persecución del crimen" en la Macrozona Sur.

El líder gremialista admitió que "junto con personas que conocen en profundidad la realidad de La Araucanía, se reconocen falencias de la Ley Antiterrorista para la persecución criminal en esa región y se encuentran más factibles herramientas de la Ley de Crimen Organizado, pero eso no significa que no tengamos que tener en agenda la posibilidad de realizar, después de 10 años de discusión parlamentaria, las modificaciones a la Ley Antiterrorista".

Las próximas reuniones por el acuerdo en seguridad involucrarán a asociaciones de alcaldes y de gobernadores, pero aún no hay fecha.

GOBIERNO NO SE CIERRA A ESTUDIAR LA LEY ANTITERRORISTA, DICE LA PRESIDENTA DEL PPD

Desde el oficialismo, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, afirmó que "la ministra Tohá no está cerrada a evaluar ningún tema".

"Acá cuál es el punto: perseguir de mejor manera los delitos violentos de algún sector del país. Efectivamente, eso con la Ley Antiterrorista actual se puede hacer de manera bien paupérrima. Acá lo que nos importa -y yo espero que a Chile Vamos también sea lo que le importa- es cómo combatimos de mejor manera los delitos", señaló.

"En una discusión que se invita a todos los sectores a dialogar no hay temas vetados. Distinto es que el Gobierno tenga una posición sobre la Ley Antiterrorista, que no está sirviendo mucho, pero eso no significa que no se pueda discutir", sentenció.