Tras los asaltos que la semana pasada afectaron a la cadena de centros comerciales Mall Plaza, donde se detectaron una serie de falencias que permitirían que ocurran hechos de violencia, el fundador de Laboratorio de Seguridad y actual director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, señaló en Cooperativa en Ruta que estos hechos, si bien obligan a pensar en la responsabilidad que tienen los privados de abordar de manera responsable la seguridad con todos sus recursos, son "delitos que tienen tales grados de violencia que, incluso, no sólo los actores privados y la seguridad privada no se pueden hacer cargo de estos fenómenos, sino que tampoco es recomendable que sea la seguridad privada quien las enfrente". En ese sentido, el ex jefe de División de Seguridad del Ministerio del Interior pidió mayor acción de las policías, tanto Carabineros como la PDI.

