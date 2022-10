Índice Paz Ciudadana: Bajan los robos, pero aumenta la percepción de temor

El director Ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, señaló que ha aumentado la percepción de temor, pero la cantidad de delitos es la más baja en 15 años.

El representante en Una Nueva Mañana de Cooperativa el Índice de medición de la Fundación Paz Ciudadana sobre la situación delictual que afecta al país.

"Aumenta la percepción de temor, es lo más preocupante que presentan los resultados del índice de este año. Tuvo un aumento de 7 puntos respectos al año anterior y nunca habíamos tenido un aumento tan grande en el nivel de temor con respecto a un periodo inmediatamente anterior, además, alcanza por lejos el valor más alto que hemos tenido en la serie histórica", señaló Johnson.

"Nosotros medimos los robos e intentos de robos, tanto en la vía pública como al interior de las viviendas. Si bien es uno de los delitos más frecuentes del que podemos ser víctimas, hay otros delitos que estamos viendo que pueden estar generando mucha mayor sensación de temor, como: los homicidios, las violaciones y algunas tipologías de robos con violencia", explicó.

"El nivel de temor está altísimo y eso lo está registrando bien el instrumento. (Pero) La cantidad de delitos que están ocurriendo, de los que el instrumento mide, están relativamente bajos", aseguró el representante, agregando que "los últimos tres años de postpandemia son los tres registros más bajos de los últimos 15 años en nivel de víctimas. O sea las familias están siendo menos víctimas de delitos".

"Pero, lo que está pasando es que tenemos otras tipologías delictuales que están muy presentes que el instrumento no mide y que si están aumentando, como los homicidios", enfatizó.

En tanto, Johnson fue enfático en que "no hay ningún estudio que relacione el aumento de los migrantes y el aumento en la cantidad de delitos. Eso en Chile tampoco está pasando. No es que hayan más delitos porque haya migrantes. Pero sí hay estudios que demuestran que el nivel de temor la presencia de otros, que siendo ajenos a la realidad que yo había tenido históricamente, sí aumenta el temor de manera muy improtante (...) Pero no es cualquier migración, es principalmente cuando se percibe que esa migración es decontrolada".

"UNA DE CADA TRES PERSONAS TIENE ALTO TEMOR"

El índice, además, reveló una mejor evaluación del desempeño de ambas policías y mayor satisfacción de las víctimas con Carabineros tras denunciar.

En tanto, el asesor de la fundación y académico de la UC, Roberto Méndez, lamentó los resultades generales del informe.

"Es inaceptable. Casi una de cada tres personas tiene alto temor, vive con alto temor. Los datos así lo muestran. Que la gente ha cambiado las rutas que usa para ir o volver a su casa; que tiene temor en la mañana cuando sale, tiene temor en las tardes cuando vuelve a su hogar... Realmente es una cosa absolutamente anómala", agregó Méndez.