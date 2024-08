Luis Pardo: Si Boric no puede aunar las voluntades de quienes lo apoyan, hay un problema de liderazgo

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), aseguró en El Primer Café que si el Presidente Gabriel Boric "no puede aunar las voluntades de todos quienes le apoyan, obviamente hay un problema liderazgo", lo que se agrava existiendo críticas de su propio sector.

Tras el fatal fin de semana largo que dejó ocho homicidios en la capital, han existido una serie de críticas desde la oposición al manejo de la crisis de seguridad en el país, así como también del oficialismo.

"Parte de los problemas que estamos viviendo tienen que ver con que la propia coalición gobernante no tiene la capacidad de ponerse de acuerdo en temas fundamentales. Y eso se ve más notoriamente en la agenda seguridad, donde ha habido votaciones discordantes dentro del propio oficialismo, y eso combinado con el alto nivel de fragmentación y polarización política, es lo que nos lleva a a este status quo donde las leyes no avanzan, pero tenemos un debate permanente respecto de quiénes son los culpables", reflexionó Pardo.

En esta línea, afirmó que la principal responsabilidad "siempre es del gobierno de turno, y por lo tanto acá lo que lo que importa y lo que se necesita es que se pongan de acuerdo y apoyen al Presidente en aquellas materias en las cuales se está tratando de poner el énfasis, como en la agenda de seguridad".

Sobre la conducción el Mandatario en materia de seguridad, el militante RN indicó que "hay evidentes deficiencias, porque si no puede aunar las voluntades de de todos quienes le apoyan, obviamente hay un problema liderazgo, pero que sea esto criticado desde su propio sector da cuenta de que efectivamente el problema está adentro del Gobierno, más que en el Senado o en la Cámara, donde los votos de la oposición han estado siempre disponibles".

El vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, puntualizó que el problema de la seguridad "se ha manejado mal por parte del Gobierno porque no tiene resultados y no tiene conducción política. La lógica nos obliga a preguntarnos si esto se está haciendo mal o el problema no tiene solución. No hay más alternativas lógicas. Asumiendo que no puede ser lo segundo, la pregunta es qué es lo que falla. Y aquí uno debe hacerse la pregunta de si esto está mal diseñado o mal ejecutado, si no hay decisión política sincera de enfrentar el tema o si los equipos están desgastados".

Asimismo, indicó que el emplazamiento al liderazgo del Presidente "no fue con ocasión oblicua de la presentación de un proyecto de ley, fue una reflexión que la presidenta del PS (Paulina Vodanovic) hizo, y que fue recogida por todo el mundo político de la izquierda".

Finalmente, fustigó que "cuando la izquierda se ve desbordada, son temas de Estado. Cuando la izquierda no sabe qué hacer, hay que sentarse todos a una mesa. Por favor, las herramientas para combatir la delincuencia están a disposición desde que Chile es un Estado republicano constitucional".