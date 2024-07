Monsalve: El crimen organizado quiere cambiar la cultura de Chile

Tras el impacto que causó en la opinión pública el estilo de vida que llevaban delincuentes -todos de nacionalidad extranjera- en la toma "El Sueño de Todos", de la comuna capitalina de Puente Alto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este viernes, en El Diario de Cooperativa, que el crimen organizado "quiere cambiar la cultura" de Chile.

"Esto vuelve a mostrar que hay organizaciones que quieren cambiar la cultura del país, porque, ¿contra qué estamos luchando? Contra la violencia, pero detrás de la violencia lo que hay son armas, y en esta organización había en armas; tráfico, y en esta organización había tráfico de drogas", dijo la autoridad de Gobierno.

Ayer, el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la prisión preventiva de cinco personas detenidas en la toma durante el operativo masivo desplegado por personal especializado del Departamento OS7 de Carabineros la mañana del miércoles, por los delitos de infracción a la ley de armas y de drogas.

La policía reveló que se incautaron 7.000 dosis de droga -principalmente marihuana y cocaína- avaluada en 28 millones de pesos, además de cuatro armas y un rifle.

El subsecretario del Interior defendió la estrategia basada en la persecución penal para desbaratar organizaciones y detalló que sólo el año pasado cayeron 1.641.

"La desarticulación de organizaciones criminales no se hace con un control preventivo; se hace con una investigación, con técnicas especiales de investigación, con agentes encubiertos, con interceptación telefónica, con agentes reveladores, con vigilancia, con seguimiento, y cuando la gente ve por la televisión que llegaron Fuerzas Especiales y entraron a los domicilios, ese es el último paso de un trabajo que lleva meses", señaló.

SECRETO BANCARIO

En Cooperativa, Monsalve apremió a avanzar en la aprobación del levantamiento del secreto bancario para perseguir al crimen organizado y emplazó a los opositores de la iniciativa.

"Quiero ser súper directo: esta acusación de que levantar el secreto bancario pudiera ser usado para perseguir opositores políticos es una mentira. Una completa mentira, y una mentira que se usa para evitar que el Estado tenga una herramienta para perseguir el dinero", acusó el exdiputado socialista.

"Veamos lo que hay detrás de la violencia, que ven los chilenos y los chilenos no quieren: detrás de esa violencia hay armas; detrás de ese violencia hay una organización criminal y detrás de esa violencia hay un negocio, alguien que gana plata. Si no ganara plata con ese negocio, no tendríamos ni las armas ni la violencia. Esto es algo que está discutido en todo el mundo y negarse a esto es mostrar ignorancia. El que dice que no hay que perseguir dinero lo que muestra es ignorancia respecto a lo que resulta en el mundo", afirmó.

PROTECCIÓN A ALCALDES Y TESTIGOS

Tras conocerse que la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), comenzó a recibir protección policial luego de que miembros de su equipo recibieran amenazas, Monsalve detalló que actualmente hay "cuatro o cinco" jefes comunales con este tipo de medidas de resguardo en la Región Metropolitana.

"La mayoría de los alcaldes que están con medidas de protección ha recibido amenazas, y las amenazas normalmente están vinculadas a las declaraciones que ellos han hecho o las acciones que han emprendido contra determinados delincuentes, asociaciones delictuales o grupos delictuales en sus territorios", indicó el subsecretario.

El número dos de Interior explicó que "cuando hay una denuncia por amenaza contra la autoridad, el que decreta las medidas de protección no es el Gobierno; es el Ministerio Público, o sea, un fiscal. Esto, porque había un debate hace unas semanas respecto a que testigos protegidos o personas con medidas de protección eventualmente habían sido identificadas".

"Si es testigo protegido, el Gobierno no sabe quién es el testigo, porque evidentemente es un testigo protegido que solamente su nombre y su identidad la sabe el Ministerio Público y, por lo tanto, es el Ministerio Público el que termina la medida de protección", apuntó, antes de agregar que a propósito de este debate se reunió recientemente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, "para poder preguntarle si es que él consideraba que había que fortalecer las herramientas que él tenía para tomar medidas de protección ya sea sobre autoridades, pero, sobre todo, sobre víctimas y testigos".

"(Con la Fiscalía Nacional) estamos haciendo en este momento un trabajo conjunto, formamos un equipo conjunto, y esperamos, en el marco del gabinete proseguridad que dirige el Presidente de la República, hacer una propuesta conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior con el objeto de proponer un fortalecimiento de las capacidades que la Fiscalía tiene para decretar medidas de protección por dos razones: porque hoy día los riesgos son más altos y porque tenemos más testigos en casos donde se persiguen organizaciones criminales", subrayó.

COLOMBIANOS QUE AGREDIERON A CARABINEROS FUERON UBICADOS EN SUS CASAS

Por otra parte, Monsalve anunció en Cooperativa que durante la noche se realizó la fiscalización de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesa sobre los dos colombianos que golpearon a personal de Carabineros en el barrio Franklin hace unos días.

El subsecretario dijo que los sujetos fueron encontrados en sus respectivos domicilios, luego de que ayer información periodística apuntara a que se encontraban inubicables.

"Se hacen afirmaciones y se colocan titulares que me parece que merman de manera severa la confianza de la institución, no en el Gobierno, porque quien tiene la obligación de ir a ver si están cumpliendo la medida cautelar no es el Gobierno. Nosotros no dictamos la medida cautelar, es un juez. Y la medida cautelar la tiene que ir a controlar Carabineros. A todos los que han afirmado que nadie sabe dónde están, es falso", sostuvo.

Monsalve destacó que dictó "de manera extraordinaria, a través de una facultad, una resolución de expulsión por razones de seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI) los fue a notificar, los encontró y los notificó el 23 y el 24 de julio. (...) Anoche -que es lo que corresponde, porque ellos tienen un arresto domiciliario nocturno y, por lo tanto, solo pueden ir a fiscalizarlos de noche-, Carabineros fue a su domicilio y ahí estaban, cumpliendo la medida de arresto domiciliario nocturno".

Finalmente, criticó que los sujetos solo hayan quedado con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional y no estén encarcelados.

"Nos querellamos en este caso, pedimos prisión preventiva, creemos que ellos deberían estar en prisión preventiva. Si es que no nos van a dejar expulsarlos de manera inmediata, ellos deberían estar en prisión. Desde nuestra perspectiva de la perspectiva, del Gobierno y del Ministerio del Interior, ellos son una amenaza para la seguridad de la sociedad y deberían estar en la cárcel. Nosotros pedimos prisión preventiva, un juez dijo que no, los mandó a la casa con arresto domiciliario nocturno, en el día no los podemos controla, por lo tanto, en el día podrían eventualmente fugarse. Creemos que eso no puede ser. No estoy de acuerdo y apelamos a esa situación", sentenció.