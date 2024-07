Diputado PS: Sin perseguir la ruta del dinero, estamos a ciegas combatiendo al crimen organizado

El diputado Leonardo Soto (PS), en medio del debate de seguridad resurgido tras los más de 10 homicidios ocurridos durante una semana en la Región Metropolitana, instó a apurar la agenda de seguridad para poder hacer frente al crimen organizado, pero reparó en que falta "apoyo de la oposición".

El parlamentario socialista enfatizó en El Diario de Cooperativa que "no hay una sola medida que pueda resolver los problemas de contención del crimen organizado, sino más bien hay un conjunto de medidas".

"Yo diría que este Gobierno es el que más ha hecho para robustecer al Estado para enfrentar el crimen organizado, en términos de equipamiento de las policías, transporte, protección, 50 leyes en una agenda de seguridad inédita en la historia de Chile que fortalecen al sistema de justicia, al Ministerio Público, a las policías, al sistema de inteligencia del Estado, a la inteligencia económica", sostuvo.

Sobre esos dos últimos proyectos, que esta semana el Presidente Gabriel Boric le puso urgencia y desde el Congreso respondieron que "un sistema de inteligencia no se construye a matacaballo", Soto apuntó que "ahí no hemos tenido la colaboración de la oposición y hay que hacer un llamado a que nos entreguen esa herramienta, no al Gobierno, sino que al Estado para que puedan perseguir la ruta del dinero, que es lo que motiva a todos estos grupos criminales".

"Si no tenemos ojos sobre eso (la ruta del dinero), evidentemente, estamos a ciegas persiguiendo al crimen organizado", recalcó.

Respecto a la cárcel de máxima seguridad anunciada por el Ejecutivo, señaló que entiende la oposición de los alcaldes de Tiltil y Santiago a que se construya en sus comunas "porque si fuera por los alcaldes de Chile no habrían cárceles construidas, nadie quiere una cárcel en su comuna". Sin embargo, reparó en que "el Estado tiene que tomar decisiones difíciles en este caso y este Gobierno la va a tomar".

En medio de la crisis de seguridad volvió a surgir la idea de implementar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana, situación que el diputado socialista recordó que el Presidente Boric citó en febrero a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones a un Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en que el tuvieron "serios reparos" al respecto.

"Parece que tenemos mala memoria porque este debate ocurrió en el verano. El debate que se estableció con mucha claridad es que las FFAA tenían serios reparos respecto a participar de estados de excepción constitucional como se había planteado. Ellos decían que no han sido entrenados, formados, no tienen equipamiento para tareas policiales o de seguridad pública y tampoco tienen las atribuciones legales. En consecuencia tanto como las FFAA, como el director general de Carabineros y PDI les parecía que no era una buena idea utilizar a las FFAA".

En ese sentido, señaló que en el Cosena se llegó a un acuerdo respecto a la participación de militares y policías en la protección de infraestructura crítica, pero "el proyecto de ley que envió el Gobierno, hoy está durmiendo el sueño de los justos".

"Está en el Senado, ya 15 veces se le ha puesto urgencia para que sea despacho, sin embargo, aún ni siquiera se vota en particular y se le dio un plazo para presentar indicaciones hasta septiembre. El Congreso tiene que mirar estos proyectos con mayor sentido de urgencia", manifestó.

En esa línea, especificó que ayer durante una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, "le pedimos que le coloque discusión inmediata al proyecto de protección de infraestructura crítica para que sea despachado del Senado en 6 días y de la Cámara en otros 6. Si es así, antes de fin de mes se podrían utilizar a las FFAA para proteger, por ejemplo, la estación intermodal de La Cisterna, Estación, Aeropuertos, a la gente".