Tópicos: País | Seguridad ciudadana | Planes antidelincuencia

Santiago y Recoleta firman acuerdo de seguridad: Permitirá drones y patrullajes conjuntos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los alcaldes Mario Desbordes y Fares Jadue sellaron una alianza estratégica que permitirá la persecución penal coordinada, el uso de tecnología y el combate al comercio irregular.

"Nos permite abordar los problemas comunes, principalmente en la frontera, pero además cómo nos hacemos cargo de las incivilidades", destacó el jefe comunal de Recoleta.

 ATON (referencial)

El convenio tiene una vigencia inicial de un año y contempla evaluaciones periódicas para medir el cumplimiento de objetivos específicos.

Las municipalidades de Santiago y Recoleta firmaron un nuevo convenio en materia de seguridad para fortalecer la vigilancia y enfrentar -de manera conjunta- los desafíos delictuales que afectan a los sectores fronterizos de ambas comunas capitalinas.

El acuerdo, amparado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, permitirá organizar el trabajo técnico, operativo y administrativo de ambas corporaciones, como el monitoreo preventivo con drones, patrullajes conjuntos, compartir información de acciones delictuales y coordinar apoyo en procedimientos que comienzan en una comuna y terminan en otra.

"Este convenio es importante porque le pone, además, sustento legal al esfuerzo que hacemos a diario. Hace que nuestros equipos, nuestra gente y, sobre todo, nuestras comunas, hagamos un esfuerzo colectivo para recuperar y trabajar juntos, porque este maravilloso límite comunal sea lo que todos los vecinos y vecinas quieren", destacó Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago.

Por su parte, el jefe comunal de Recoleta, Fares Jadue (PC), subrayó que el acuerdo "nos permite abordar los problemas comunes que tenemos, principalmente en la frontera, pero además cómo nos hacemos cargo de las incivilidades y del comercio irregular. Es un convenio que nos permite, además, regularizar nuestras actuaciones".

El acuerdo tiene una vigencia inicial de un año, con renovación automática por el mismo período, y contempla evaluaciones periódicas para medir el cumplimiento de objetivos específicos.

