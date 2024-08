Schalper pide que Boric "asuma la conducción de la crisis de seguridad"

El diputado RN Diego Schalper llamó al Presidente Gabriel Boric a "asumir personalmente" la gestión de la crisis de seguridad en la Región Metropolitana, ante la ola de homicidios registrada en los últimos días en la capital.

"Aliento al Gobierno a dejar de lado la inercia, la falta de proactividad, y a presentarle al país una hoja de ruta, que ojalá se pueda sujetar al escrutinio de una mesa transversal de trabajo", planteó este lunes el integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, petición que también levantan otros opositores.

En vista del escenario actual, Schalper dijo que "me acordé de cuando al Presidente Piñera le aconsejaban, a propósito de los 33 mineros, no ir a la mina. Me da la impresión de que al Presidente Boric le están aconsejando lo mismo: 'Presidente, no se meta tanto; tire por delante a la ministra Tohá, al subsecretario Monsalve, no se meta usted'".

"Pero llega un momento, tal como el Presidente Piñera lo hizo en ese minuto, en que hay que sobreponerse a los asesores. Ojalá el Presidente Boric se sobreponga a esos comentarios y asuma personalmente la conducción de esta crisis de seguridad", enfatizó el parlamentario.

Legisladores de todo el espectro político coincidieron en la necesidad de que el Gobierno cambie su estrategia en seguridad, ya sea renovando a su equipo de Interior y Seguridad Pública, o incorporando militares para apoyar la labor policial en la capital.

Además, esta crisis se da cuando se aproxima el fin de otro plazo del "fast track 2.0" en la materia, ya que el Congreso debe despachar antes de septiembre los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y los que crean sistemas de inteligencia e inteligencia económica, entre otros.

"CONTINGENTE ADICIONAL" PARA LA PINTANA

Después del triple homicidio frustrado que se reportó esta mañana en La Pintana, y en el mismo sector donde han ocurrido cuatro asesinatos en la última semana y media, la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) pidió a través de su cuenta de X que "el Gobierno no nos vuelva a abandonar".

Según la autoridad, esta comuna "estaba levantándose para transitar hacia una vida más buena, más próspera y esperanzadora", y "son los porfiados hechos los que nos dicen que hoy ese esfuerzo de tantos y tantas peligra, ante la nula respuesta que el Estado de Chile ha tenido frente al crimen organizado".

Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que "la ministra del Interior sostuvo una reunión muy importante con la alcaldesa de La Pintana, donde se tomaron distintas decisiones que ya se están llevando adelante. Una de ellas tiene que ver particularmente con el contingente policial".

"Más que un esfuerzo adicional, el Gobierno tomó una decisión muy importante hace unas semanas atrás, de un incremento de casi 1.700 carabineros para la Región Metropolitana. Entonces una cosa son los efectivos policiales que están dispuestos en forma permanente en una comuna, y otra son los efectivos que están trabajando en la región en su conjunto", añadió, aludiendo a la nueva etapa del Plan Calles sin Violencia.

Vergara acotó que "en ese contexto, claramente la comuna de La Pintana está recibiendo y va a recibir contingente adicional".