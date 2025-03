SNA: La inseguridad rural es un tema doloroso; abordémoslo con recursos

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, emplazó al Estado en su conjunto a abordar con recursos la inseguridad que afecta a comunas rurales del país, tras el macabro crimen de un matrimonio en Graneros.

En Lo que Queda del Día, el líder gremial expuso que, según lo analizado por su agrupación, "lo que parte espontáneamente con robos de insumos, de maquinaria, o al sistema eléctrico, sigue con asaltos a muchas casas de campo, y también termina con homicidios, como lo que estamos viviendo en estos días".

"Acabamos de perder a un matrimonio de agricultores en la comuna de Graneros hace una semana; perdimos a dos agricultores en Malloa el año anterior; perdimos a un agricultor en Casablanca y otro en Colchagua, y la verdad es que hemos visto un nivel de inseguridad en las comunas rurales como nunca antes", aseveró.

Consultado entonces por las críticas hacia el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, por haber instado a que los alcaldes de comunas rurales "dejen de llorar" sobre una falta de recursos para combatir el fenómeno delictual, Walker admitió que "no entendí muy bien la declaración", e insistió en que las autoridades se enfoquen en atajar la violencia rural.

"Por eso es que hemos llamado a tratarlo como un tema país, de Estado, transversal políticamente (...) los alcaldes no han tenido los recursos ni las facultades para poder ayudar al Estado de Chile a resguardar la seguridad de la gente que habita el mundo rural. Y creo que más que concentrarnos en las declaraciones del ministro, lo realmente importante es cómo abordar el tema de la seguridad", reafirmó el exsecretario de Estado.

En ese sentido, opinó que "lo primero es reconocer que tenemos un problema: no porque no tengamos estadísticas vamos a minimizar el problema que tenemos en el mundo rural (...), no le bajemos el perfil a un tema tan doloroso como el que estamos viviendo, y abordémoslo con recursos, por supuesto: con mucha inteligencia, con mucha tecnología, con un gran acuerdo político, con decisión política, con convicción".