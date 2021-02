Vecinos evalúan querellas contra Blanco y Negro por desmanes afuera del Monumental

El arengazo de los hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental previo al partido de definición con la U. de Concepción al parecer fue la gota que rebalsó el vaso para los vecinos de la Avenida Marathon, quienes ahora amenazan con acciones legales en contra de Blanco y Negro para que la empresa se haga cargo de los disturbios en la zona.

En razón de años de fuegos artificiales, cánticos, desmanes, robos y enfrentamientos con Carabineros en el sector -que se producen incluso en pandemia y a pesar de la prohibición de público en los partidos-, los afectados se coordinaron con el Municipio de Macul, y evalúan presentar querellas y recursos de protección.

De todas maneras, en primera instancia buscan incorporar a todos los actores involucrados a una mesa de trabajo que ya conformaron, entre ellos, convocarían a los representantes de las barras y del club; de no acudir los últimos, los perjudicados se querellarán.

El consejero legal de la comunidad, Óscar Álvarez, indicó que el objetivo de la instancia será "efectuar un mecanismo que sea realmente efectivo, algo que en definitiva le sirva al vecino, le dé tranquilidad, y que no se vea como hechos aislados".

"Mucho se habla de reuniones con Intendencia y con otros organismos, pero ninguna ha sido efectiva, y falta una mesa de trabajo plena, donde estén todos los involucrados, incluyendo a la gente de Colo Colo, específicamente Blanco y Negro. También nos abrimos a la posibilidad de que alguna facción de la barra pueda participar", precisó el abogado.

PIDEN CIERRE PERIMETRAL DEL ESTADIO

La dirigenta social del sector Erika Silva cuestionó que "el Estadio Monumental no tiene una responsabilidad social con sus vecinos, ellos no hacen nada más que lo que la ley les exige", a pesar de que "como vecinos les hemos pedido en varias oportunidades y en muchos años que ellos, por lo menos, le digan a sus hinchas que tengan un comportamiento distinto" con la comunidad.

Por lo tanto, pidió la intervención del Gobierno en la materia: "Queremos que hagan algo semejante a lo que hicieron en Talca" esta semana, cuando "la Intendencia dio orden de cierre perimetral a un kilómetro a la redonda, no entró ningún hincha y no hicieron ningún daño. ¿Por qué no hacen eso aquí?".