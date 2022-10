Corte programado de agua en Santiago: Seremi garantiza alimentación de escolares

La Seremi de Educación Metropolitana garantizó la alimentación de los alumnos cuyos colegios se ubiquen en alguna de las ocho comunas que se verán afectadas por un corte de agua masivo que durará al menos 15 horas, iniciando la tarde del próximo miércoles 12 de octubre.

Por el momento no se habla de suspender las clases en Quinta Normal; Lo Prado; Cerro Navia; Estación Central; Pudahuel; Cerrillos; Santiago y Maipú, donde el suministro será cortado por Aguas Andinas a las 15:00 horas, a raíz de trabajos de construcción en la Línea 7 del Metro, y en la propia red de distribución de agua potable.

En concreto, "lo que hemos hablado con la Seremi de Educación es que va a asegurar la alimentación de todos los niños con jornada escolar completa, y van a hacer los contactos con todos los sostenedores de los establecimientos educacionales -municipios y los dos SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) que dependen del Ministerio- para hacer las coordinaciones respectivas", explicó el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz.

La autoridad recalcó que a la hora del corte, los escolares ya habrán cumplido casi toda su jornada, por lo tanto, lo primordial es "asegurar la alimentación de los niños, que en muchos casos es la única comida que tienen en el día en algunas viviendas".

Los colegios están entre los 167 puntos críticos para este corte, así como los Cesfam y cuarteles de Carabineros, pero también existe preocupación por el funcionamiento del comercio y locales de comida en esa jornada.

Al respecto, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego (DC), confirmó que aquellos recintos que "tengan depósitos de agua propios podrán operar, el resto simplemente no".

"Ahora, esto es un corte bastante acotado en el tiempo para la magnitud de la infraestructura; es solamente de 15:00 a 6:00 horas, de un día para otro, así que creo que si todos colaboramos, no debería tener tantos inconvenientes, pero las normas sanitarias hay que respetarlas, y los que no tengan acceso al agua ese día no van a poder funcionar", remató.

El llamado de las autoridades es a juntar agua con moderación -en torno a los 15 litros máximo por persona-, y también acotaron que habrá 96 puntos hídricos en las ocho comunas afectadas.