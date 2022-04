El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (DC), moderó las expectativas sobre el impacto positivo de las lluvias del martes respecto a la escasez hídrica en la capital, pues -subrayó- "no resuelve la sequía de 13 años". La autoridad, que hace dos semanas presentó un protocolo para un eventual racionamiento hídrico, indicó que "si la gente cree que porque llovió ayer ya se elimina el fantasma de un racionamiento, está equivocada". El ex intendente afirmó que, "lamentablemente, requerimos muchas lluvias -ojalá no tan intensas, pero más en el tiempo- para poder superar la crisis hídrica".

