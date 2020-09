Cuánto gastan los aparatos eléctricos de tu hogar

Mucho se habla sobre la energía solar, donde independiente del ahorro de utilizar el sol para inyectar energía a nuestro hogar, es un sistema sencillo de usar, que no utiliza combustibles fósiles como el diesel, aportando a no contaminar el medio ambiente.

Pero la gran pregunta, es qué generador eléctrico es ideal para poder cargar distintos electrodomésticos de la casa, donde evidentemente existen varias opciones de watts disponibles, que van desde los 1.500W para mantener un hogar pequeño, hasta los 9.600W, que sirve para construcciones, parcelas, casas de mucho consumo, entre otros.

Contar con un generador en la casa significa una gran ventaja porque, en el caso de que ocurran fallas en el suministro de energía eléctrica, no tendrás que sufrir por quedarte a oscuras o con muy poca potencia para manejar todos tus dispositivos electrónicos. De hecho, esta electricidad se almacena en una batería para que esté disponible cuando haga falta, como por ejemplo en el caso de un corte eléctrico, o si estás en un lugar sin acceso a la red eléctrica convencional.

SilBox, generador eléctrico solar creado por la empresa chilena Cleanlight, entregó una guía para poder medir la cantidad de watts que usamos en el hogar, con el fin de encontrar el dispositivo adecuado a las necesidade de cada usuario.

Cada electrodoméstico se mide en base a una hora de uso, por lo tanto, es clave medir cuánta energía consumen cuando están en funcionamiento. Esta información es útil para saber cuáles aparatos debes utilizar con precaución y mesura.

Las ampolletas son un punto importante, esto porque cada 4 ampolletas eficientes, el gasto es de 20w. "Las ampolletas son el punto inicial, las cuales tienen un gasto energético muy bajo, permitiendo usar cualquier tipo de generador para hacerlas andar en caso de necesitarlo. No recomendamos mucho los tubos fluorescentes, porque cada uno gasta alrededor de 36W, que si bien no es un consumo significativo, se suma al final del día" asegura Jordan Butler, CEO de Cleanlight.

Si nuestro living se compone de un televisor LED de 32 pulgadas, tiene un consumo de 75W por hora encendido, no así el caso de un LCD, que su gasto se dispara a los 120W por hora. Si sumamos un computador con monitor, tenemos un consumo promedio de 160w.

En términos de lavado de ropa, las lavadoras de 6,5 litros, tienen un porcentaje de 330w por hora y la secadora 1.900w. En la cocina por ejemplo, la licuadora tiene 440w de consumo, algo que obviamente no se utiliza todo el día. Por el lado del Horno Microondas, tenemos 800w y el hervidor de agua gasta promedio por hora 1.800w

En cuanto a los electrodomésticos más gastadores, tenemos dos tipos de refrigeradores, separándose en categoría A que tiene un consumo por hora promedio de 37.000w. Por otro lado, el refrigerador categoría B tiene un consumo de 45.000w.

"Es importante entender que todos estos productos no se consumen todos juntos constantemente, por lo tanto, si vamos calculando, podemos contar con generadores más pequeños, pero si ese no fuera el caso, tenemos grandes soluciones para lugares con más necesidad energética. Nosotros dividimos por metros cuadrados las alternativas para la energía del hogar, que van desde los 40 mt2, hasta los 250 mt2, permitiendo elegir el que realmente necesita el cliente en su casa, departamento o incluso parcelas que no llegue electricidad convencional" comenta Butler.

Un punto importante, es que desde el mismo momento en que comienzas a usar soluciones solares, la energía que consigues es energía que no pagarás. "Al alimentarse de la energía del sol, te evitas tener que gastar dinero en combustible (gasolina, diesel) durante los 25 años de vida útil de las placas solares, algo que evidentemente es atractivo por el ahorro en el corto y largo plazo" concluye Butler.