Experto: Las empresas eléctricas sabían que se les pagaba de más y se quedaron calladas

El ingeniero civil mecánico Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, abordó en Cooperativa la polémica por el recién detectado error de metodología que elevó las cuentas de la luz por años, y aseguró que las generadoras "sabían perfectamente que se les estaba pagando más", pero optaron por el silencio.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción explicó: "Si bien la metodología es errónea e injusta, la verdad es que (durante mucho tiempo) generaba alzas extremadamente marginales en la cuenta. ¿Dónde quedó el descalabro? Fue en 2019, cuando se congeló la tarifa eléctrica".

"Antes del congelamiento el monto era muy bajito. Ahora, el monto es muy grande y tenemos que traer una deuda de hace cinco años atrás, hacia adelante. Evidentemente, el IPC de los últimos cinco años no es poquito, es harto, es por eso que finalmente ahora nos damos cuenta que esta metodología nos estaba cobrando extra, aproximadamente un 2 por ciento".

El profesor fue consultado respecto al momento en que las compañías se percataron del error en la metodología: "Probablemente antes no, pero ahora, en los últimos cálculos, evidentemente sí", afirmó.

"Las generadoras eléctricas (Enel, AES Andes, Engie, El Campesino, entre otras) no cometieron ninguna ilegalidad con esto extra que se les pagó, pero ellos sabían perfectamente que les estaban pagando más. A ellos había que pagarles 100 y el Estado dijo: 'No, les vamos a pagar 102'... Y lo que hicieron ellas fue quedarse calladas no más, no decir nada. En el fondo, el reproche a las generadoras es moral", puntualizó el ingeniero.

Crítica a la estructura del sistema eléctrico

Piedra Fierro también criticó la estructura del sistema eléctrico en Chile, señalando que está diseñado para beneficiar a los actores del mercado: "Cuando pagamos la generación, pagamos contratos eléctricos que están firmados entre las generadoras y las distribuidoras, pero a quienes pagamos la cuenta no nos incumbe (opinar), pues no somos parte de la ecuación y no podemos pedir una renegociación, (es decir), no podemos hacer nada", fustigó.

"Este es un sistema que está hecho para que funcione bien el mercado eléctrico, pero no para que las familias tengan el mejor servicio, ni se vean mayormente favorecidas", concluyó.