El IPC subió 0,4% en el "Mes de la Patria"

Tras el dato de 0% de agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación mensual de 0,4% en septiembre, marcada por el consumo en Fiestas Patrias, según el informe publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Justamente, entre las divisiones que registraron aumentos en sus precios, destaca alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), con alzas pronunciadas de productos como el tomate (19%) y el pan (1,7%), mas la carne de vacuno reportó un descenso de 2,3% a pesar de los festejos.

También subieron los costos de recreación, deportes y cultura (1,3%) durante el mes pasado, particularmente en servicios como paquetes turísticos internacionales (8,5%), y elementos como juguetes (9%).

Además, producto de la estacionalidad, hubo un alza de 12,8% en los pasajes de bus interurbanos, mientras que el precio del transporte aéreo internacional bajó en 9,4%.

Por otro lado, se registraron bajas en la categoría de información y comunicación, en especial en la suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%) y equipos audiovisuales (-1,5%).

De esta manera, la inflación acumula un alza de 3,3% en lo que va del 2025, y de 4,4% a 12 meses, ya que el dato en septiembre de 2024 no fue tan elevado.

El dato también implica que la Unidad de Fomento (UF) volverá a aumentar, esta vez en 157 pesos, fijándose a partir de pasado mañana, y hasta al 9 de noviembre, en un valor de 39.642 pesos.