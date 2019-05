Intendenta se indignó con Enel por corte de luz tras llovizna

Durante la madrugada diversos cortes de electricidad afectaron a varias comunas de la Región Metropolitana debido a la llovizna que cayó sobre la ciudad, lo que fue catalogado como "preocupante" por parte de la intendenta metropolitana, Karla Rubilar.

"Nos preocupa que con una llovizna muy débil se estén generando este tipo de complicaciones para los ciudadanos con cortes de luz", agregando que hace dos días Enel lanzó el "Plan Invierno" que consiste en asegurar la continuidad del suministro en caso de emergencia y facilitar los canales de comunicación con los clientes.

"Nos parece extremadamente serio que con muy poco impacto de una llovizna estemos con estos problemas. ¿Que queda si tenemos un evento de más magnitud?", sentenció.

La autoridad regional denunció durante esta mañana que desde las 06:00 de la mañana estaban monitoreando los cortes de electricidad, sin generarse reportes oficiales desde la empresa Enel a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Desde 6 am monitorendo cortes de @enel_chile denunciados x usuarios en diferentes comunas. 6:30 am plataforma @SEC_cl aún NO tenía reporte de Enel x cortes denunciados. Inaceptable. Hemos exigido explicaciones de las causas de corte c/3 gotas de llovizna y un informe a SEC 8 am.